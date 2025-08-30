63-летняя украинка погибла в Италии во время езды на электросамокате: что случилось и какова версия следствия

63-летняя украинка Татьяна Кучеренко ехала на электрическом самокате вдоль дороги, внезапно упала и умерла. Ее нашли на обочине дороги без признаков жизни, полиция ведет следствие.

Правоохранители отвергают версию о том, что Татьяну Кучеренко мог сбить проезжавший мимо автомобиль, или же кто-то мог женщину просто столкнуть с электросамоката. Подробности рассказало издание OBOZ.UA.

Полиция сообщила, что женщину без признаков жизни нашли в небольшом канале на обочине дороги. Рядом с ней лежал электросамокат, на котором она передвигалась.

Правоохранители считают, что Татьяне Кучеренко могло стать плохо во время езды на электросамокате. Поэтому она могла потерять равновесие и упасть, потеряв сознание. Оказавшись в канале, хоть и небольшом, женщина могла захлебнуться, говорят итальянские полицейские. При этом версию утопления они не исключают.

В то же время полиция в Италии почему-то назвала Татьяну "россиянкой". Однако, хоть женщина и родилась в российском Ставрополе, однако проживала на Полтавщине и в украинской столице.

Как сообщает издание, Татьяна Кучеренко уже много лет жила и работала в Италии. Женщина в частности здесь застала пандемию Covid-19 и делилась кадрами в соцсетях, как находится на карантине.

Ее сын, Александр, который живет в Киеве, рассказал, что мама получила российский паспорт из-за того, что когда-то работала в России и именно здесь застала распад СССР. Однако он подчеркнул, что их семья родом из украинской Полтавы.

Кроме того, Александр рассказал, что Татьяна должна была приехать в отпуск в Украину несколько недель назад. Однако этого не произошло: женщину не отпустили.

Знакомые отзываются о Татьяне Кучеренко как о добром и светлом человеке, и выражают соболезнования семье.

Официальную причину гибели украинки в Италии на момент публикации следствие не разглашало.

