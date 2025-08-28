Украину ждет новая волна миграции: эксперты прогнозируют отток до 2 млн человек

Национальный банк Украины пересмотрел прогноз по миграции: если ранее ожидалось, что до конца года страну вернут около 200 тысяч граждан, теперь в НБУ считают, что столько же украинцев покинут страну, а еще 200 тысяч уедут в следующем году.

Related video

Даже если война завершится, эксперты предсказывают новую волну трудовой миграции, которая может охватить до двух миллионов человек. В таком случае для восстановления экономики страны потребуется привлечение иностранных рабочих. Об этом говорится в отчете Офиса миграционной политики.

Аналитики предупреждают: после окончания войны на Родину вернутся лишь около 30% уехавших, что существенно замедлит восстановление экономики.

Длительный отток населения усиливает дефицит рабочей силы. Экономисты отмечают, что это приведет к ускорению роста зарплат быстрее, чем производительность труда, и усилит инфляционное давление. Потеря части трудоспособного населения может стоить экономике до 7,8% ВВП ежегодно, а уменьшение числа налогоплательщиков создаст дефицит потребителей товаров и услуг.

По словам главы Офиса миграционной политики Василия Воскобойника, в случае продолжающейся миграции Украине придется привлекать трудовых мигрантов из других стран.

"Талантливые люди из-за рубежа смогут работать здесь и потенциально стать частью нашей политической нации. К этому нужно готовиться обществу, бизнесу и власти", – отметил он.

На сегодняшний день за границей находится около семи миллионов украинцев. Каждый день войны снижает шансы на их возвращение: по прогнозам, 70% граждан останутся за рубежом. Европейские правительства активно пытаются удержать украинцев, особенно тех, кто уже работает.

При этом украинцы за границей часто занимают низкооплачиваемые должности, с зарплатой примерно на треть ниже, чем у местных работников. Несмотря на это, их вклад в экономики стран-реципиентов значителен: в 2024 году вклад украинцев в рост ВВП Польши составил 2,7%.

Напомним, работодатели в Украине испытывают нехватку водителей, швей, электриков и слесарей.

Инфляция в Украине тормозит рост реальных зарплат. Предложений вакансий стало больше, количество резюме в розничной торговле и телекоммуникациях увеличилось на 82%.