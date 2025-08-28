На Україну чекає нова хвиля міграції: експерти прогнозують відтік до 2 млн осіб

Національний банк України переглянув прогноз щодо міграції: якщо раніше очікували, що до кінця року країну повернуть близько 200 тисяч громадян, тепер у НБУ вважають, що стільки ж українців покинуть країну, а ще 200 тисяч виїдуть наступного року.

Навіть якщо війна завершиться, експерти пророкують нову хвилю трудової міграції, яка може охопити до двох мільйонів осіб. У такому разі для відновлення економіки країни знадобиться залучення іноземних робітників. Про це йдеться у звіті Офісу міграційної політики.

Аналітики попереджають: після закінчення війни на Батьківщину повернуться лише близько 30% тих, хто виїхав, що істотно сповільнить відновлення економіки.

Тривалий відтік населення посилює дефіцит робочої сили. Економісти зазначають, що це призведе до прискорення зростання зарплат швидше, ніж продуктивність праці, і посилить інфляційний тиск. Втрата частини працездатного населення може коштувати економіці до 7,8% ВВП щорічно, а зменшення кількості платників податків створить дефіцит споживачів товарів і послуг.

За словами глави Офісу міграційної політики Василя Воскобойника, у разі тривалої міграції Україні доведеться залучати трудових мігрантів з інших країн.

"Талановиті люди з-за кордону зможуть працювати тут і потенційно стати частиною нашої політичної нації. До цього потрібно готуватися суспільству, бізнесу і владі", — зазначив він.

На сьогодні за кордоном перебуває близько семи мільйонів українців. Кожен день війни знижує шанси на їхнє повернення: за прогнозами, 70% громадян залишаться за кордоном. Європейські уряди активно намагаються утримати українців, особливо тих, хто вже працює.

При цьому українці за кордоном часто обіймають низькооплачувані посади, із зарплатою приблизно на третину нижчою, ніж у місцевих працівників. Незважаючи на це, їхній внесок в економіки країн-реципієнтів значний: 2024 року внесок українців у зростання ВВП Польщі становив 2,7%.

Нагадаємо, роботодавці в Україні відчувають брак водіїв, швачок, електриків і слюсарів.

Інфляція в Україні гальмує зростання реальних зарплат. Пропозицій вакансій стало більше, кількість резюме в роздрібній торгівлі та телекомунікаціях збільшилася на 82%.