Миграция не прекращается — из Украины граждане в 2025 году продолжают выезжать с целью получения убежища в другой стране, как правило, это страна Евросоюза. Что происходит и сколько граждан выедут до конца 2025 года?

Related video

Украина продолжает испытывать отток населения. По данным Eurostat, по состоянию на 30 июня 2025 года в ЕС со статусом временной защиты находились 4,31 млн украинских граждан. "По состоянию на конец июня 2025 года соотношение количества лиц, получивших временную защиту из Украины, к количеству населения было самым высоким в Чехии (34,7 на 1000 человек), опережая Польшу (27,2) и Эстонию (25,1). В течение второго квартала 2025 года страны ЕС выдали 150 005 новых решений о предоставлении временной защиты, что на 9,3% больше, чем в первом квартале 2025 года", — сообщили в Eurostat. Всего за рубежом количество украинских беженцев превышает 5,6 млн человек. Согласно данным НБУ, около 200 тысяч граждан могут покинуть Украину в 2025 году. Эксперты же называют менее оптимистичные цифры.

"Я думаю, что по этому году на самом деле будет больше. В этом году произошло серьезное усиление ракетно-дроновых ударов по крупным агломерациям, потому что россияне, собственно, с энергообъектов переключились на объекты оборонной промышленности, собственно, военные объекты, которые часто, особенно оборонной промышленности, расположены в зонах жилой застройки, соответственно, это существенно увеличило количество человеческих жертв, в частности в крупных агломерациях. Нынешний отток будет не меньше прошлогоднего показателя, где-то более 300 тысяч человек", — отметил Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии.

Выезд граждан связан не столько с безопасностью, сколько с экономической ситуацией в стране Фото: Getty

По мнению Анны Даниэль, адвоката, управляющей Адвокатским бюро "Анны Даниэль", среди главных причин выезда украинцев — непредсказуемость будущего: неопределенность в продолжительности войны, новые волны мобилизации, экономическая турбулентность. Кроме того, говорит эксперт, привлекают украинцев в странах ЕС социальные выплаты, стабильность системы образования, здравоохранения, рынка труда.

Важно

Миграция не остановится: почему украинцы продолжают выезжать и когда и сколько вернется в Украину

Что касается мотивационной основы, которую будут иметь украинцы для возвращения домой, Анна Даниэль отметила, что вполне можно надеяться на возвращение специалистов, которые увидят для себя пространство для реализации, а также тех, которые будут понимать финансовые перспективы в послевоенной Украине.

Среди шагов, которые возможны для увеличения мотивации беженцев возвращаться, специалист отметила следующие:

Решение жилищного вопроса (компенсация утраченного жилья, льготные ипотеки/жилья для переселенцев и возвращающихся) Помощь предпринимателям, которые потеряли бизнес (программы по компенсации), программы для стимулирования бизнеса (кредитные каникулы, налоговые каникулы) Образовательные программы (инвестирование в детсады, школы, безопасную среду для семей с детьми). Программы по трудоустройству (привлечение специалистов с опытом за рубежом). Государственные выплаты для лиц, которые возвращаются в Украину Налаженная коммуникация с украинцами за рубежом: через консульства, онлайн-платформы, сообщества. Амнистия для лиц, которые незаконно выезжали с территории Украины.

Можно надеяться на возвращение специалистов, которые увидят для себя пространство для реализации Фото: Getty

Эксперты указывают на факторы безопасности и экономический факторы, как главные в вопросе возвращения украинцев из-за рубежа. "Главным фактором, который будет влиять на возвращение украинцев, будет окончание военных действий. Кроме того, будет иметь значение наличие жилья — будут ли люди иметь жилье, есть ли у них жилье на неоккупированной территории, или их жилье осталось на оккупированной территории и было уничтожено во время военных действий. Еще один фактор — это наличие работы. И работа не как физический процесс, а как средство зарабатывания денег для нормального человеческого существования", — отметил Василий Воскобойник, президент Всеукраинской Ассоциации по международному трудоустройству.

Напомним, присутствие украинцев в Польше за три года обеспечило государству дополнительные 111 миллиардов злотых доходов, а их участие в рынке труда и предпринимательской деятельности повысило реальный ВВП страны на 2,7% в 2024 году.

Как ранее писал Фокус, в исследовании Gradus Research говорится, что доля украинцев, настроенных на возвращение, в 2024 году выросла до 64% по сравнению с 55% годом ранее. В то же время этот показатель все еще ниже рекордных 75% в 2023 году, что свидетельствует о заметных изменениях в настроениях.