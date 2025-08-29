Украинцы продолжают мигрировать за границу: сколько людей потеряет страна в 2025 году
Миграция не прекращается — из Украины граждане в 2025 году продолжают выезжать с целью получения убежища в другой стране, как правило, это страна Евросоюза. Что происходит и сколько граждан выедут до конца 2025 года?
Украина продолжает испытывать отток населения. По данным Eurostat, по состоянию на 30 июня 2025 года в ЕС со статусом временной защиты находились 4,31 млн украинских граждан. "По состоянию на конец июня 2025 года соотношение количества лиц, получивших временную защиту из Украины, к количеству населения было самым высоким в Чехии (34,7 на 1000 человек), опережая Польшу (27,2) и Эстонию (25,1). В течение второго квартала 2025 года страны ЕС выдали 150 005 новых решений о предоставлении временной защиты, что на 9,3% больше, чем в первом квартале 2025 года", — сообщили в Eurostat. Всего за рубежом количество украинских беженцев превышает 5,6 млн человек. Согласно данным НБУ, около 200 тысяч граждан могут покинуть Украину в 2025 году. Эксперты же называют менее оптимистичные цифры.
"Я думаю, что по этому году на самом деле будет больше. В этом году произошло серьезное усиление ракетно-дроновых ударов по крупным агломерациям, потому что россияне, собственно, с энергообъектов переключились на объекты оборонной промышленности, собственно, военные объекты, которые часто, особенно оборонной промышленности, расположены в зонах жилой застройки, соответственно, это существенно увеличило количество человеческих жертв, в частности в крупных агломерациях. Нынешний отток будет не меньше прошлогоднего показателя, где-то более 300 тысяч человек", — отметил Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии.
По мнению Анны Даниэль, адвоката, управляющей Адвокатским бюро "Анны Даниэль", среди главных причин выезда украинцев — непредсказуемость будущего: неопределенность в продолжительности войны, новые волны мобилизации, экономическая турбулентность. Кроме того, говорит эксперт, привлекают украинцев в странах ЕС социальные выплаты, стабильность системы образования, здравоохранения, рынка труда.Важно
Что касается мотивационной основы, которую будут иметь украинцы для возвращения домой, Анна Даниэль отметила, что вполне можно надеяться на возвращение специалистов, которые увидят для себя пространство для реализации, а также тех, которые будут понимать финансовые перспективы в послевоенной Украине.
Среди шагов, которые возможны для увеличения мотивации беженцев возвращаться, специалист отметила следующие:
- Решение жилищного вопроса (компенсация утраченного жилья, льготные ипотеки/жилья для переселенцев и возвращающихся)
- Помощь предпринимателям, которые потеряли бизнес (программы по компенсации), программы для стимулирования бизнеса (кредитные каникулы, налоговые каникулы)
- Образовательные программы (инвестирование в детсады, школы, безопасную среду для семей с детьми).
- Программы по трудоустройству (привлечение специалистов с опытом за рубежом).
- Государственные выплаты для лиц, которые возвращаются в Украину
- Налаженная коммуникация с украинцами за рубежом: через консульства, онлайн-платформы, сообщества.
- Амнистия для лиц, которые незаконно выезжали с территории Украины.
Эксперты указывают на факторы безопасности и экономический факторы, как главные в вопросе возвращения украинцев из-за рубежа. "Главным фактором, который будет влиять на возвращение украинцев, будет окончание военных действий. Кроме того, будет иметь значение наличие жилья — будут ли люди иметь жилье, есть ли у них жилье на неоккупированной территории, или их жилье осталось на оккупированной территории и было уничтожено во время военных действий. Еще один фактор — это наличие работы. И работа не как физический процесс, а как средство зарабатывания денег для нормального человеческого существования", — отметил Василий Воскобойник, президент Всеукраинской Ассоциации по международному трудоустройству.
Напомним, присутствие украинцев в Польше за три года обеспечило государству дополнительные 111 миллиардов злотых доходов, а их участие в рынке труда и предпринимательской деятельности повысило реальный ВВП страны на 2,7% в 2024 году.
Как ранее писал Фокус, в исследовании Gradus Research говорится, что доля украинцев, настроенных на возвращение, в 2024 году выросла до 64% по сравнению с 55% годом ранее. В то же время этот показатель все еще ниже рекордных 75% в 2023 году, что свидетельствует о заметных изменениях в настроениях.