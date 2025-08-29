Міграція не припиняється – з України громадяни в 2025 році продовжують виїжджати з метою отримання прихистку в іншій країні, як правило, це країна Євросоюзу. Що відбувається та скільки громадян виїдуть до кінця 2025 року?

Україна продовжує відчувати відтік населення. За даними Eurostat, станом на 30 червня 2025 року у ЄС зі статусом тимчасового захисту знаходилися 4,31 млн українських громадян. «Станом на кінець червня 2025 року співвідношення кількості осіб, які отримали тимчасовий захист з України, до кількості населення було найвищим у Чехії (34,7 на 1000 осіб), випереджаючи Польщу (27,2) та Естонію (25,1). Протягом другого кварталу 2025 року країни ЄС видали 150 005 нових рішень про надання тимчасового захисту, що на 9,3% більше, ніж у першому кварталі 2025 року», - повідомили у Eurostat. Загалом за кордоном кількість українських біженців перевищує 5,6 млн осіб. Відповідно до даних НБУ, близько 200 тисяч громадян можуть залишити Україну в 2025 році. Експерти ж називають менш оптимістичні цифри.

«Я думаю, що по цьому року насправді буде більше. Цього року відбулось серйозне посилення ракетно-дронових ударів по великих агломераціях, тому що росіяни, власне, з енергооб'єктів переключилися на об'єкти оборонної промисловості, власне, військові об'єкти, які часто, особливо оборонної промисловості, розташовані в зонах житлової забудови, відповідно, це суттєво збільшило кількість людських жертв, зокрема в великих агломераціях. Цьогорічний відплив буде не меншим за минулорічний показник, десь понад 300 тисяч осіб», - зазначив Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії.

Виїзд громадян пов'язаний не стільки з безпековою, скільки з економічною ситуацією в країні Фото: Getty

На думку Анни Даніель, адвоката, керуючої Адвокатським бюро «Анни Даніель», серед головних причин виїзду українців - непередбачуваність майбутнього: невизначеність у тривалості війни, нові хвилі мобілізації, економічна турбулентність. Крім того, каже експертка, приваблюють українців у країнах ЄС соціальні виплати, стабільність системи освіти, охорони здоров’я, ринку праці.

Стосовно ж мотиваційного підґрунтя, що матимуть українці для повернення додому, Анна Даніель зауважила, що цілком можна сподіватися на повернення фахівців, які побачать для себе простір для реалізації, а також тих, які розумітимуть фінансові перспективи у післявоєнній Україні.

Серед кроків, які можливі для збільшення мотивації біженців повертатися, фахівчиня зазначила наступні:

Вирішення житлового питання (компенсація втраченого житла, пільгові іпотеки/житла для переселенців і тих, хто повертається) Допомога підприємцям, які втратили бізнес (програми з компенсації), програми для стимулювання бізнесу (кредитні канікули, податкові канікули) Освітні програми (інвестування у дитсадки, школи, безпечне середовище для родин із дітьми). Програми із працевлаштування (залучення фахівців із досвідом за кордоном). Державні виплати для осіб, які повертаються до України Налагоджена комунікація з українцями за кордоном: через консульства, онлайн-платформи, спільноти. Амністія для осіб, які незаконно виїздили з території України.

Можна сподіватися на повернення фахівців, які побачать для себе простір для реалізації Фото: Getty

Експерти вказують на безпековий та економічний чинники, як найголовніші у питанні повернення українців з-за кордону. «Головним чинником, котрий буде впливати на повернення українців, буде закінчення військових дій. Крім того, буде мати значення наявність житла - чи матимуть люди помешкання, чи є в них житло на неокупованій території, чи їх житло залишилося на окупованій території та було знищено під час військових дій. Ще один фактор - це наявність роботи. І робота не як фізичний процес, а як засіб заробляння грошей для нормального людського існування», - зауважив Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської Асоціації з міжнародного працевлаштування.

Нагадаємо, присутність українців у Польщі за три роки забезпечила державі додаткові 111 мільярдів злотих доходів, а їхня участь у ринку праці та підприємницькій діяльності підвищила реальний ВВП країни на 2,7% у 2024 році.

Як раніше писав Фокус, у дослідженні Gradus Research йдеться, що частка українців, налаштованих на повернення, у 2024 році зросла до 64% порівняно з 55% роком раніше. Водночас цей показник усе ще нижчий за рекордні 75% у 2023 році, що свідчить про помітні зміни в настроях.