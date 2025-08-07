Згідно з опублікованими НБУ в Інфляційному звіті даними, цього року Україна втратить через міграцію приблизно 200 тисяч осіб. Частина біженців вже повернулась і дехто планує переїзд до України після завершення війни. Детально демографічну прірву, в якій опинилась країна під час війни, дослідив Фокус.

Кількість біженців, які перебувають за межами України, на початок липня, відповідно до даних ООН, становила 5,6 млн осіб. У липневому Інфляційному звіті Національного банку йдеться, що швидкість зворотної міграції залежатиме від безпекових ризиків. "Збереження високих безпекових ризиків, зокрема обстріли усієї території України та теракти проти населення, зумовлювали помірний відплив мігрантів за кордон", — повідомили фахівці НБУ. Там зауважили, що в 2025 році очікується чистий відплив приблизно 200 тисяч осіб за кордон. Така ж цифра у звіті і стосовно відпливу в 2026 році. Тим часом, на думку експертів НБУ, чисте повернення розпочнеться лише у 2027 році (орієнтовно 100 тисяч осіб).

Причини міграції: чому українці продовжують виїжджати за кордон

Найпершим чинником, що мотивує громадян залишати країну в 2025 році, експерти, звичайно, називають війну та тривалі в країні воєнні дії, обстріли міст, які здійснює Росія.

«Головним фактором, котрий впливає на відтік українців за кордон, є війна. Коли люди не можуть спрогнозувати своє майбутнє, не можуть спрогнозувати майбутнє своїх рідних, своїх близьких, вони намагаються їх убезпечити від обстрілів, вони виїздять з України. Коли ми майже кожного дня чуємо прогнози про те, що війна — на роки, коли ми чуємо, що взимку знову будуть обстрілювати енергетичну інфраструктуру, коли ми чуємо, що найближчі місяці нас будуть кожного дня обстрілювати тисячі "Шахедів", люди намагаються від жаху утекти», — зауважив у розмові з Фокусом президент Всеукраїнської Асоціації з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник. І додав: вплив воєнних дій буде ще довго підштовхувати людей виїздити з країни.

Обстріли Росією великих міст та влучання в будинки часто є приводом для родин залишати Україну — виїжджати за кордон Фото: Соцмережі

Тим часом, як пояснила експертка, податкова консультантка Олександра Томашевська, люди, які планують виїхати з України, насамперед бачать для себе більш негативний сценарій, якщо залишаться, ніж якщо вони виїдуть. "Наприклад, це сімʼї чи мами хлопчиків віком 16+ років, які не хочуть, щоб їхні сини потрапили на війну. Це змушує виїжджати навіть тих, у кого є в Україні стабільна робота. Другий сегмент громадян, які приймають рішення виїхати, це люди, які вагалися чи чекали завершення війни до 2025 року, але усвідомили, що війна може стати безстроковою. Вважаю, що сюди ще відносяться люди, які виїжджали на певний час, але повернулися в Україну, і зараз вони знову розглядають можливість виїхати", — пояснила експертка.

Категорія громадян, що чекали завершення війни в 2025 році, починає мігрувати за кордон, адже вже йдеться про війну на наступні 3–5 років

У НБУ припускають, що в 2025 році країну залишать 200 тисяч осіб. Проте цифра може бути більшою, зазначає у розмові з Фокусом виконавчий директор Центру економічної стратегії (ЦЕС) Гліб Вишлінський.

«Насправді буде більше за 200 тисяч — може бути понад 300 тисяч громадян. До причин виїзду в 2025 році можемо віднести серйозне посилення ракетно-дронових ударів по великих агломераціях. Тому що росіяни з енергооб'єктів переключилися на об'єкти оборонної промисловості, військові об'єкти, які часто, особливо оборонної промисловості, розташовані в зонах житлової забудови, це суттєво збільшило кількість людських жертв, зокрема у великих агломераціях», — зазначає Гліб Вишлінський.

Зупинити міграцію: чи можна змінити ситуацію з відпливом населення на краще

Припинення воєнних дій може стимулювати повернення українців, кажуть експерти. Проте під знаком питання, яка кількість біженців повернеться додому. "У разі завершення війни або встановлення стабільності, невелика частина українців справді повернеться. Але це будуть ті, кому не вдалося інтегруватися за кордоном", — каже Анна Даніель, адвокатка, кандидат юридичних наук, керівниця Адвокатського бюро "Анни Даніель".

Одна з причин, що громадяни залишаються в інших країнах, — високі стандарти соціального забезпечення, кажуть експерти Фото: Pinterest

На думку Олександри Томашевської, сімʼї, чиї діти пішли в школи за кордоном, у кого ростуть хлопчики-підлітки, не повернуться. Також, зазначає експертка, повертатись в Україну не матимуть мотиваційного підґрунтя українці, які вже інтегрувались до суспільства країни проживання. "У Європі в цілому рівень соціального забезпечення є вищим, ніж в Україні, також вищі зарплати. На мій погляд, Україна повинна прикласти багато зусиль для того, щоб люди повернулися в країну із зарплатами в конверті, відсутністю нормального рівня пенсійного забезпечення і з ризиком відновлення воєнного конфлікту", — каже Олександра Томашевська.

Анна Даніель вважає, що можна сподіватися на повернення трьох категорій осіб: фахівців, які побачать для себе простір для реалізації, громадян, які розумітимуть фінансові перспективи у післявоєнній Україні, і осіб, що повернуться в Україну до своїх рідних.

Повернення українців: експерти про те, скільки біженців можуть повернутися після війни

Найважливішим чинником, що буде впливати на повернення українців на Батьківщину, експерти називають завершення воєнних дій. «Закінчення воєнних дій — це безпековий фактор, він якраз стане цією точкою, коли люди почнуть замислюватись, чи повертатися. Окрім цього, будуть впливати і інші чинники. Перше — це наявність житла. Чи матимуть люди житло, чи є в них житло на не окупованій території, чи їх житло залишилося на окупованій території та було знищено під час воєнних дій. Другий фактор — це наявність роботи. І робота не як фізичний процес, а як засіб заробляння грошей для нормального людського існування. І люди будуть порівнювати, яку заробітну плату вони мають зараз за кордоном і що вони будуть мати в Україні. І третій фактор — це наявність інфраструктури, котра дозволяє нормально жити: і соціальна, і освітня, і інфраструктура охорони здоров'я. Житло, робота, інфраструктура», — пояснив Василь Воскобойник.

Житло та робота будуть тими стимулами, що можуть вплинути на рішення біженців про повернення в Україну Фото: УНИАН

За словами Гліба Вишлінського, оцінка ЦЕС, що спирається на опитування біженців, вказує про приблизно 50% біженців, які виїхали суто через безпекові причини, а не через те, що втратили житло. "Інші 50% — це частково ті, які з окупованих територій та в яких немає власного житла або в яких зруйновані їхні населені пункти, житло. І ще одна тут група — це ті, хто виїжджав через фактори особистого розвитку, будь-то робота, освіта, кращі можливості в тих країнах, які через війну повністю відкрили свої ринки праці, можливості освіти тощо для українців", — каже Гліб Вишлінський.

Державна політика у сфері забезпечення житлом тих, хто втратив його через агресію РФ, може спрацювати на повернення частини біженців, кажуть експерти

Експерт зауважив: класичні біженці від війни можуть розглядати повернення тільки в контексті мирного процесу, тобто коли воєнні дії закінчаться. Тоді як з іншими групами українських мігрантів держава може працювати вже зараз. «По іншим групам можливостей впливу державної політики більше. Тому що фактично, якщо ти забезпечуєш пропозицію, яка поєднує житло і робоче місце, яка є прийнятною з точки зору рівня добробуту для сім'ї, тобто пропонуєш людям тут і житло, і роботу, то це може спрацювати на повернення частки тих, що виїхали», — зазначив Гліб Вишлінський.

Забезпечення житлом тих, хто його втратив, зможе мотивувати громадян повернутись в Україну Фото: Getty Images

Експерт додає: фактично йдеться про державну політику забезпечення житлом на підконтрольних територіях України тих, хто втратив житло внаслідок бойових дій, а також громадян, які раніше мешкали на окупованих тепер РФ територіях. "Потрібно, щоб у цих громадян це все складалося в належний рівень добробуту, і їм не потрібно було їхати в Німеччину, де дають пакет соціальної допомоги і пропонують соціальне житло", — каже Гліб Вишлінський.

Щодо того, яка кількість у підсумку повернеться, експерти чітких прогнозів не надають. За словами Василя Воскобойника, опитування біженців за кордоном свідчать про те, що 30% біженців мають намір повернутися в Україну.

Але будь-яке опитування відбувається в моменті, і саме на той момент особа могла мати такі наміри, які, можливо, через кілька місяців будуть зовсім іншими. До того ж, наголошує експерт, не варто забувати про те, що міграція з України триватиме і після завершення повномасштабної війни. А це означає не лише повернення частини біженців, але і хвилю нової міграції за кордон. "Коли буде скасований воєнний стан та відкриються кордони, з України виїде, за моїми оцінками, десь 1,5-2 млн українців. Це люди, які поїдуть до своїх родин за кордоном. Це люди, які раніше мали відношення до трудової міграції. Це люди, які зрозуміють, що, наприклад, в Польщі чи в Німеччині вони можуть заробити набагато більше, аніж в Україні", — пояснив Василь Воскобойник.

