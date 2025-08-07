Согласно опубликованным НБУ в Инфляционном отчете данным, в этом году Украина потеряет из-за миграции предположительно 200 тысяч человек. Часть беженцев уже вернулась и некоторые планируют переезд в Украину после завершения войны. Подробно демографическую пропасть, в которой оказалась страна во время войны, исследовал Фокус.

Количество беженцев, находящихся за пределами Украины, на начало июля, согласно данным ООН, составило 5,6 млн человек. В июльском Инфляционном отчете Национального банка говорится, что скорость обратной миграции будет зависеть от рисков безопасности. "Сохранение высоких рисков безопасности, в частности обстрелы всей территории Украины и теракты против населения, обусловливали умеренный отток мигрантов за границу", — сообщили специалисты НБУ. Там отметили, что в 2025 году ожидается чистый отток около 200 тысяч человек за границу. Такая же цифра в отчете и относительно оттока в 2026 году. Между тем, по мнению экспертов НБУ, чистое возвращение начнется только в 2027 году (около 100 тысяч человек).

Причины миграции: почему украинцы продолжают выезжать за границу

Самым первым фактором, мотивирующим граждан покидать страну в 2025 году, эксперты, конечно, называют войну и продолжающиеся в стране военные действия, обстрелы городов, которые осуществляет Россия.

"Главным фактором, который влияет на отток украинцев за границу, является война. Когда люди не могут спрогнозировать свое будущее, не могут спрогнозировать будущее своих родных, своих близких, они пытаются их обезопасить от обстрелов, они выезжают из Украины. Когда мы почти каждый день слышим прогнозы о том, что война — на годы, когда мы слышим, что зимой снова будут обстреливать энергетическую инфраструктуру, когда мы слышим, что ближайшие месяцы нас будут каждый день обстреливать тысячи "Шахедов", люди пытаются от ужаса убежать", — отметил в разговоре с Фокусом президент Всеукраинской Ассоциации по международному трудоустройству Василий Воскобойник. И добавил: влияние военных действий будет еще долго подталкивать людей выезжать из страны.

Обстрелы Россией крупных городов и попадания в дома часто являются поводом для семей покидать Украину — выезжать за границу Фото: Соцмережи

Между тем, как объяснила эксперт, налоговый консультант Александра Томашевская, люди, которые планируют уехать из Украины, прежде всего видят для себя более негативный сценарий, если останутся, чем если они уедут. "Например, это семьи или мамы мальчиков в возрасте 16+ лет, которые не хотят, чтобы их сыновья попали на войну. Это заставляет выезжать даже тех, у кого есть в Украине стабильная работа. Второй сегмент граждан, которые принимают решение уехать, это люди, которые колебались или ждали завершения войны до 2025 года, но осознали, что война может стать бессрочной. Считаю, что сюда еще относятся люди, которые выезжали на время, но вернулись в Украину, и сейчас они снова рассматривают возможность уехать", — пояснила эксперт.

Категория граждан, ожидавших завершения войны в 2025 году, начинает мигрировать за границу, ведь речь уже идет о войне на следующие 3–5 лет

В НБУ предполагают, что в 2025 году страну покинут 200 тысяч человек. Однако цифра может быть больше, отмечает в разговоре с Фокусом исполнительный директор Центра экономической стратегии (ЦЭС) Глеб Вышлинский.

"На самом деле будет больше 200 тысяч — может быть более 300 тысяч граждан. К причинам выезда в 2025 году можем отнести серьезное усиление ракетно-дроновых ударов по крупным агломерациям. Потому что россияне с энергообъектов переключились на объекты оборонной промышленности, военные объекты, которые часто, особенно оборонной промышленности, расположены в зонах жилой застройки, это существенно увеличило количество человеческих жертв, в частности в крупных агломерациях", — отмечает Глеб Вышлинский.

Остановить миграцию: можно ли изменить ситуацию с оттоком населения к лучшему

Прекращение военных действий может стимулировать возвращение украинцев, говорят эксперты. Однако под вопросом, какое количество беженцев вернется домой. "В случае завершения войны или установления стабильности, небольшая часть украинцев действительно вернется. Но это будут те, кому не удалось интегрироваться за рубежом", — говорит Анна Даниэль, адвокат, кандидат юридических наук, управляющая Адвокатским бюро "Анны Даниэль".

Одна из причин, что граждане остаются в других странах, — высокие стандарты социального обеспечения, говорят эксперты Фото: Pinterest

По мнению Александры Томашевской, семьи, чьи дети пошли в школы за рубежом, у кого растут мальчики-подростки, не вернутся. Также, отмечает эксперт, возвращаться в Украину не будут иметь мотивационной основы украинцы, которые уже интегрировались в общество страны проживания. "В Европе в целом уровень социального обеспечения выше, чем в Украине, также выше зарплаты. На мой взгляд, Украина должна приложить много усилий для того, чтобы люди вернулись в страну с зарплатами в конверте, отсутствием нормального уровня пенсионного обеспечения и с риском возобновления военного конфликта", — говорит Александра Томашевская.

Анна Даниэль считает, что можно надеяться на возвращение трех категорий лиц: специалистов, которые увидят для себя пространство для реализации, граждан, которые будут понимать финансовые перспективы в послевоенной Украине, и лиц, которые вернутся в Украину к своим родным.

Возвращение украинцев: эксперты о том, сколько беженцев могут вернуться после войны

Важнейшим фактором, который будет влиять на возвращение украинцев, эксперты называют завершение военных действий. "Окончание военных действий — это фактор безопасности, он как раз станет этой точкой, когда люди начнут задумываться, возвращаться ли. Кроме этого, будут влиять и другие факторы. Первое — это наличие жилья. Будут ли люди иметь жилье, есть ли у них жилье на не оккупированной территории, или их жилье осталось на оккупированной территории и было уничтожено во время военных действий. Второй фактор — это наличие работы. И работа не как физический процесс, а как средство зарабатывания денег для нормального человеческого существования. И люди будут сравнивать, какую заработную плату они имеют сейчас за рубежом и что они будут иметь в Украине. И третий фактор — это наличие инфраструктуры, которая позволяет нормально жить: и социальная, и образовательная, и инфраструктура здравоохранения. Жилье, работа, инфраструктура", — объяснил Василий Воскобойник.

Жилье и работа будут теми стимулами, которые могут повлиять на решение беженцев о возвращении в Украину Фото: УНИАН

По словам Глеба Вышлинского, оценка ЦЭС, опирающаяся на опрос беженцев, указывает на около 50% беженцев, которые выехали сугубо по причинам безопасности, а не из-за того, что потеряли жилье. "Другие 50% — это частично те, которые с оккупированных территорий и у которых нет собственного жилья или у которых разрушены их населенные пункты, жилье. И еще одна здесь группа — это те, кто выезжал из-за факторов личного развития, будь то работа, образование, лучшие возможности в тех странах, которые из-за войны полностью открыли свои рынки труда, возможности образования и т.д. для украинцев", — говорит Глеб Вышлинский.

Государственная политика в сфере обеспечения жильем тех, кто потерял его из-за агрессии РФ, может сработать на возвращение части беженцев, говорят эксперты

Эксперт заметил: классические беженцы от войны могут рассматривать возвращение только в контексте мирного процесса, то есть когда военные действия закончатся. Тогда как с другими группами украинских мигрантов государство может работать уже сейчас. "По другим группам возможностей влияния государственной политики больше. Потому что фактически, если ты обеспечиваешь предложение, которое сочетает жилье и рабочее место, которое является приемлемым с точки зрения уровня благосостояния для семьи, то есть предлагаешь людям здесь и жилье, и работу, то это может сработать на возвращение части выехавших", — отметил Глеб Вышлинский.

Обеспечение жильем тех, кто его потерял, сможет мотивировать граждан вернуться в Украину Фото: Getty Images

Эксперт добавляет: фактически речь идет о государственной политике обеспечения жильем на подконтрольных территориях Украины тех, кто потерял жилье в результате боевых действий, а также граждан, ранее проживавших на оккупированных теперь РФ территориях. "Нужно, чтобы у этих граждан это все складывалось в надлежащий уровень благосостояния, и им не нужно было ехать в Германию, где дают пакет социальной помощи и предлагают социальное жилье", — говорит Глеб Вышлинский.

Относительно того, какое количество в итоге вернется, эксперты четких прогнозов не дают. По словам Василия Воскобойника, опросы беженцев за рубежом свидетельствуют о том, что 30% беженцев намерены вернуться в Украину.

Но любой опрос происходит в моменте, и именно на тот момент лицо могло иметь такие намерения, которые, возможно, через несколько месяцев будут совсем другими. К тому же, отмечает эксперт, не стоит забывать о том, что миграция из Украины будет продолжаться и после завершения полномасштабной войны. А это означает не только возвращение части беженцев, но и волну новой миграции за границу. "Когда будет отменено военное положение и откроются границы, из Украины выедет, по моим оценкам, где-то 1,5–2 млн украинцев. Это люди, которые поедут к своим семьям за границей. Это люди, которые ранее имели отношение к трудовой миграции. Это люди, которые поймут, что, например, в Польше или в Германии они могут заработать гораздо больше, чем в Украине", — пояснил Василий Воскобойник.

