111 млрд злотих та +2,7% ВВП: як за три роки українські біженці зміцнили економіку Польщі

Присутність українців у Польщі за три роки забезпечила державі додаткові 111 мільярдів злотих доходів, а їхня участь у ринку праці та підприємницькій діяльності підвищила реальний ВВП країни на 2,7% у 2024 році.

За даними видання "Скільки info", українські біженці забезпечили зростання доходів загального державного бюджету Польщі на 2,0% у 2022 році, на 2,75% у 2023 році та на 2,94% у 2024 році. У грошовому еквіваленті це становить 25 млрд злотих у 2022 році, 39,1 млрд злотих у 2023 році та 47 млрд злотих у 2024 році.

Українці впливають на економіку як працівники, підприємці та споживачі. Їхні доходи підлягають оподаткуванню, а витрати підтримують місцевий бізнес. Додаткову користь приносить капітал з-за кордону, наприклад заощадження в українських банках. Їхній внесок відчутний і у ВВП:

у 2022 році він зріс на 1,5%;

у 2023 році — на 2,3%;

у 2024 році — на 2,7%, що еквівалентно додатковим 98,7 млрд злотих.

Очікується, що до 2030 року цей показник досягне 3,2% ВВП.

Траєкторії зростання ВВП Польщі з українськими біженцями та без них. Факт і прогноз Deloitte, відкалібрований відповідно до прогнозу зростання ВВП Міністерства фінансів Фото: Скриншот

Звіт підкреслює, що хоча спочатку притік біженців створював значні витрати, надходження від їхньої діяльності повністю компенсували їх, забезпечивши додаткове виробництво та зростання попиту.

"Зрештою, українські біженці створюють додатковий обсяг виробництва та попит. Це призводить до збільшення реального ВВП, що особливо корисно для державних фінансів. Хоча приплив біженців напочатку спричинив великі видатки, подальші надходження від діяльності біженців повною мірою компенсували витрати", — цитується у матеріалі звіт.

