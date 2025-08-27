111 млрд злотых и +2,7% ВВП: как за три года украинские беженцы укрепили экономику Польши

Присутствие украинцев в Польше за три года обеспечило государству дополнительные 111 миллиардов злотых доходов, а их участие в рынке труда и предпринимательской деятельности повысило реальный ВВП страны на 2,7% в 2024 году.

По данным издания "Сколько info", украинские беженцы обеспечили рост доходов общего государственного бюджета Польши на 2,0% в 2022 году, на 2,75% в 2023 году и на 2,94% в 2024 году. В денежном эквиваленте это составляет 25 млрд злотых в 2022 году, 39,1 млрд злотых в 2023 году и 47 млрд злотых в 2024 году.

Украинцы влияют на экономику как работники, предприниматели и потребители. Их доходы подлежат налогообложению, а расходы поддерживают местный бизнес. Дополнительную пользу приносит капитал из-за рубежа, например сбережения в украинских банках. Их вклад ощутим и в ВВП:

в 2022 году он вырос на 1,5%;

в 2023 году — на 2,3%;

в 2024 году — на 2,7%, что эквивалентно дополнительным 98,7 млрд злотых.

Ожидается, что к 2030 году этот показатель достигнет 3,2% ВВП.

Траектории роста ВВП Польши с украинскими беженцами и без них. Факт и прогноз Deloitte, откалиброванный в соответствии с прогнозом роста ВВП Министерства финансов Фото: Скриншот

Отчет подчеркивает, что хотя изначально приток беженцев создавал значительные расходы, поступления от их деятельности полностью компенсировали их, обеспечив дополнительное производство и рост спроса.

"В конце концов, украинские беженцы создают дополнительный объем производства и спрос. Это приводит к увеличению реального ВВП, что особенно полезно для государственных финансов. Хотя приток беженцев сначала вызвал большие расходы, дальнейшие поступления от деятельности беженцев в полной мере компенсировали расходы", — цитируется в материале отчет.

Напомним, что президент Польши Кароль Навроцкий ветировал закон, по которому безработные украинцы получали ежемесячные выплаты. Свое намерение наложить вето на социальные выплаты для безработных украинцев президент объяснил тем, что помощь в размере 800+ должна предоставляться только тем беженцам, которые берут на себя обязательства работать.

Кроме того, вето Кароля Навроцкого может повлиять на оплату Starlink для Украины. Блокировка закона грозит тем, что Польша не сможет платить абонплату за интернет, фактически оставив Украину без доступа к сервису.

Также Фокус писал, министр обороны Польши Михал Косиняк-Камыш заявил, что Украина не получит поддержки Варшавы в процессе вступления в ЕС, если не будет решен вопрос Волынской трагедии.