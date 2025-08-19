Українські біженці все частіше думають про повернення, але залишаються за кордоном: у чому причина

Від початку повномасштабної війни в лютому 2022 року багато українців вимушено покинули країну в пошуках притулку за кордоном. Рішення залишитися за кордоном часто визначається прагненням до стабільності.

Наразі дедалі більше з них висловлюють бажання повернутися додому, проте реальність поки що не завжди дає змогу втілити ці прагнення. Про це йдеться в дослідженні Gradus Research.

Так, частка українців, налаштованих на повернення, у 2024 році зросла до 64% порівняно з 55% роком раніше. Водночас цей показник усе ще нижчий за рекордні 75% у 2023 році, що свідчить про помітні зміни в настроях серед діаспори.

Головні мотиви повернення залишаються емоційними: прив'язаність до України, ностальгія, труднощі адаптації за кордоном та очікування підтримки у звичному соціальному середовищі. Найсильнішим чинником дослідники називають поєднання туги за батьківщиною та втоми від постійних пристосувань до нових умов.

Водночас рішення залишитися за кордоном часто визначається прагненням до стабільності. Українці відзначають вищий рівень безпеки, поліпшену якість життя та перспективи для себе і своїх дітей. Крім того, тривога про можливі труднощі після повернення в Україну продовжує утримувати багатьох від переїзду.

Згідно з Gradus Research, порівняно з минулим роком зросли чинники, що стимулюють повернення, і знизилися деякі стримувальні, проте загальний "індекс повернення" зменшився. Це означає, що країни ЄС дедалі частіше розглядаються українцями як довгострокове місце для життя.

Важливу роль відіграє й інформаційне тло. Так, під час квітневого опитування 2025 року обговорювали можливі мирні переговори та пролунали публічні проукраїнські заяви лідера США, що могло тимчасово посилити надію на повернення.

Нагадаємо, частина українців у Чехії втрачають легальний статус на проживання. За це їм загрожує анулювання візи, втрата роботи та терміновий виїзд із країни.

Президент США Дональда Трамп раніше говорив, що дозволить українцям, які втекли від війни, залишитися у США до завершення конфлікту.