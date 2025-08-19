Украинские беженцы все чаще думают о возвращении, но остаются за границей: в чем причина

С начала полномасштабной войны в феврале 2022 года многие украинцы вынужденно покинули страну в поисках убежища за границей. Решение остаться за границей часто определяется стремлением к стабильности.

Сейчас все больше из них выражают желание вернуться домой, однако реальность пока не всегда позволяет воплотить эти стремления. Об этом говорится в исследовании Gradus Research.

Так, доля украинцев, настроенных на возвращение, в 2024 году выросла до 64% по сравнению с 55% годом ранее. При этом этот показатель все еще ниже рекордных 75% в 2023 году, что говорит о заметных изменениях в настроениях среди диаспоры.

Главные мотивы возвращения остаются эмоциональными: привязанность к Украине, ностальгия, трудности адаптации за рубежом и ожидание поддержки в привычной социальной среде. Наиболее сильным фактором исследователи называют сочетание тоски по родине и усталости от постоянных приспособлений к новым условиям.

В то же время решение остаться за границей часто определяется стремлением к стабильности. Украинцы отмечают более высокий уровень безопасности, улучшенное качество жизни и перспективы для себя и своих детей. Кроме того, тревога о возможных трудностях после возвращения в Украину продолжает удерживать многих от переезда.

Согласно Gradus Research, по сравнению с прошлым годом выросли факторы, стимулирующие возвращение, и снизились некоторые сдерживающие, однако общий "индекс возвращения" уменьшился. Это означает, что страны ЕС все чаще рассматриваются украинцами как долгосрочное место для жизни.

Важную роль играет и информационный фон. Так, во время апрельского опроса 2025 года обсуждались возможные мирные переговоры и прозвучали публичные проукраинские заявления лидера США, что могло временно усилить надежду на возвращение.

Напомним, часть украинцев в Чехии теряют легальный статус на проживание. За это им грозит аннулирование визы, потеря работы и срочный выезд из страны.

Президент США Дональда Трамп ранее говорил, что разрешит бежавшим от войны украинцам остаться в США до завершения конфликта.