Россиянка похитила 3-летнего британского мальчика в Испании: вывезла ребенка в РФ, — The Telegraph

3-летнего мальчика Оливера с британским гражданством похитила россиянка в испанском городе-курорте Марбелья, а потом вывезла ребенка в Россию. Полиция расследует дело о похищении ребенка одним из родителей.

Отец мальчика, британец, сообщил правоохранителям, что ребенка похитила мать мальчика, которая сама является россиянкой. Об инциденте рассказало британское издание The Telegraph.

Министерство внутренних дел Испании опубликовало в четверг фотографию пропавшего Оливера. В подписи к фотографии было указано, что последний раз ребенка видели в городе Марбелья, в провинции Малага, 4 июля. Также была указана дата рождения мальчика: 3 ноября 2021 года.

"Он имеет серые глаза, светлые волосы, рост 85 сантиметров и вес 15 килограммов", — говорится в описании пропавшего ребенка.

Отмечается, что отец в последний раз видел или слышал ребенка 4 июля, однако почему-то в полицию обратился только в августе, когда прошло более месяца с момента исчезновения мальчика.

Похищение россиянкой 3-летнего ребенка в Испании: что говорит полиция

Полиция подтвердила в пятницу, 29 августа, что матерью мальчика является россиянка, а отцом — британец. Отмечается, что правоохранители расследуют это дело как "похищение ребенком одним из родителей".

"Мы считаем, что мать покинула Испанию и вывезла мальчика на свою родину, то есть в Россию", — отметили в ведомстве.

Один из источников издания рассказал, что родители мальчика разведены. В то же время есть решение суда, которое не позволяет матери вывозить ребенка из Испании.

"Мать и отец разведены, и существует судебное решение, которое запрещает матери вывозить мальчика из Испании. Все они проживают здесь, на Коста-дель-Соль", — отметил источник.

На момент публикации нет информации об условиях опеки над ребенком, а также о том, был ли выдан международный ордер на арест матери мальчика.

