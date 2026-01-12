40-річна українка отримала титул "Місіс Німеччина": що відомо про уродженку Покровська (фото)

40-річна жінка з Покровська Катерина Вагнер, у дівоцтві Марінова, виборола титул "Місіс Німеччина" під час національного конкурсу краси, який проходив у Німеччині. У фіналі вона стала другою, тоді як корону "Міс Німеччина" здобула Беатріс Бодруг, а звання "Містер Німеччина" отримав Лука Крюгер.

Про свою участь і результат Катерина розповіла на особистій сторінці в Instagram. Цю інформацію також підтвердила її двоюрідна сестра Юлія Павлюк — громадська активістка та переселенка з Донеччини.

Українка стала "Місіс Німеччина": що про неї відомо

Катерина народилася й виросла в Покровську, де закінчила школу із золотою медаллю. З дитячих років вона займалася музикою, танцями, балетом і навіть футболом. Уже в дорослому житті їй вдалося поєднати активну самореалізацію з родинним життям — нині вона виховує двох синів.

У 2008 році Катерина поїхала до Німеччини за програмою студентського обміну та продовжила навчання в Магдебурзі, після чого вирішила залишитися в країні. У 40 років вона спочатку перемогла на місцевому етапі конкурсу краси в місті Остерне, а згодом представила регіон на національному рівні, де серед понад двадцяти учасниць увійшла до п’ятірки фіналісток.

Катерина Вагнер з Покровська Фото: Instagram

Фінал конкурсу складався не лише з показів і фотосесій. Учасниці також проходили інтелектуальні етапи, під час яких демонстрували ерудицію, вміння чітко формулювати думки та власну громадянську позицію. За словами близьких, саме ці випробування стали вирішальними для високого результату українки.

Після завершення конкурсу Катерина Вагнер зазначила, що сприймає здобутий титул не лише як особисте досягнення, а як інструмент для подальшої суспільної та волонтерської діяльності. Вона підкреслила, що її новий життєвий етап почався у Франконії, де вона створила сім’ю, активно працює, займається спортом і громадською роботою. За її словами, цей регіон назавжди став важливою частиною її життєвої історії.

