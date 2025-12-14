У Києві обрали Міс Україна-2025: хто переміг та поїде на світовий конкурс краси (фото)

У фіналі конкурсу Міс Україна 2025 перемогла 18-річна студентка з Одеси Валерія Лісовська, яка навчається на другому курсі Міжнародного університету за спеціальністю Міжнародні економічні відносини.

Валерія змагалась за корону з 17 іншими фіналістками, а сам фінал відбувся у Києві.

Фінал Міс Україна-2025

Софія Орел отримала титул Міс Земля. Друга Віцеміс — Марія Калініченко, а Віцеміс Україна 2025 — Ольга Дмітрієвська.

Фіналістки Міс Україна-2025 Фото: Інстаграм

Ведучими конкурсу були Тимур Мірошниченко та Даша Квіткова. Для глядачів виступили Джамала, TAYANNA, Злата Огнєвіч і TVORCHI.

Нова Міс Україна володіє французькою та англійською мовами, займається тенісом, акторською майстерністю і танцями, проходила курси журналістики.

Саме Валерія Лісовська представить Україну на конкурсі Міс Світу у 2026 році.

Переможниця кокурсу Міс Україна-2025 Валерія Лісовська Переможниця кокурсу Міс Україна-2025 Валерія Лісовська Переможниця кокурсу Міс Україна-2025 Валерія Лісовська

Нагадаємо, 12 грудня помер народний артист України Степан Гіга.

Відео дня

Фокус також писав про те, що в РНБО готують блокування російських артистів на Spotify і Apple Music.