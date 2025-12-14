У Києві обрали Міс Україна-2025: хто переміг та поїде на світовий конкурс краси (фото)
У фіналі конкурсу Міс Україна 2025 перемогла 18-річна студентка з Одеси Валерія Лісовська, яка навчається на другому курсі Міжнародного університету за спеціальністю Міжнародні економічні відносини.
Валерія змагалась за корону з 17 іншими фіналістками, а сам фінал відбувся у Києві.
Софія Орел отримала титул Міс Земля. Друга Віцеміс — Марія Калініченко, а Віцеміс Україна 2025 — Ольга Дмітрієвська.
Ведучими конкурсу були Тимур Мірошниченко та Даша Квіткова. Для глядачів виступили Джамала, TAYANNA, Злата Огнєвіч і TVORCHI.
Нова Міс Україна володіє французькою та англійською мовами, займається тенісом, акторською майстерністю і танцями, проходила курси журналістики.
Саме Валерія Лісовська представить Україну на конкурсі Міс Світу у 2026 році.
