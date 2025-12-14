В Киеве выбрали Мисс Украина-2025: кто победил и поедет на мировой конкурс красоты (фото)
В финале конкурса Мисс Украина 2025 победила 18-летняя студентка из Одессы Валерия Лисовская, которая учится на втором курсе Международного университета по специальности Международные экономические отношения.
Валерия соревновалась за корону с 17 другими финалистками, а сам финал состоялся в Киеве.
София Орел получила титул Мисс Земля. Вторая Вице-мисс — Мария Калиниченко, а Вице-мисс Украина 2025 — Ольга Дмитриевская.
Ведущими конкурса были Тимур Мирошниченко и Даша Квиткова. Для зрителей выступили Джамала, TAYANNA, Злата Огневич и TVORCHI.
Новая Мисс Украина владеет французским и английским языками, занимается теннисом, актерским мастерством и танцами, проходила курсы журналистики.
Именно Валерия Лисовская представит Украину на конкурсе Мисс Мира в 2026 году.
