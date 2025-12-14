В Киеве выбрали Мисс Украина-2025: кто победил и поедет на мировой конкурс красоты (фото)

В финале конкурса Мисс Украина 2025 победила 18-летняя студентка из Одессы Валерия Лисовская, которая учится на втором курсе Международного университета по специальности Международные экономические отношения.

Валерия соревновалась за корону с 17 другими финалистками, а сам финал состоялся в Киеве.

Финал Мисс Украина-2025

София Орел получила титул Мисс Земля. Вторая Вице-мисс — Мария Калиниченко, а Вице-мисс Украина 2025 — Ольга Дмитриевская.

Финалистки Мисс Украина-2025 Фото: Инстаграм

Ведущими конкурса были Тимур Мирошниченко и Даша Квиткова. Для зрителей выступили Джамала, TAYANNA, Злата Огневич и TVORCHI.

Новая Мисс Украина владеет французским и английским языками, занимается теннисом, актерским мастерством и танцами, проходила курсы журналистики.

Именно Валерия Лисовская представит Украину на конкурсе Мисс Мира в 2026 году.

Победительница кокурса Мисс Украина-2025 Валерия Лисовская Победительница кокурса Мисс Украина-2025 Валерия Лисовская Победительница кокурса Мисс Украина-2025 Валерия Лисовская

Напомним, 12 декабря умер народный артист Украины Степан Гига.

Відео дня

Фокус также писал о том, что в СНБО готовят блокировку российских артистов на Spotify и Apple Music.