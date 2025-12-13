В СНБО готовят блокировку российских артистов на Spotify и Apple Music: детали

Исполнителей из России будут блокировать на Spotify, Apple Music и других стриминговых платформах по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Уже проведена коммуникация с представителями стриминговых платформ, чтобы услышать их мнение, как они смогли бы реализовать запрет российской музыки в Украине, заявил в комментарии "Интерфакс-Украина" Александр Санченко, глава подкомитета по вопросам музыкальной индустрии комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике (фракция "Слуга народа") и президент Всеукраинской ассоциации музыкальных событий "UAME"

"Мы (UAME) сделали открытую google-форму и обратились в музыкальные медиа с призывом помочь информационно. Туда добавили перечень исполнителей и подали в Службу безопасности Украины, а они или Минкульт подают на СНБО. Часть уже вынесена, часть в процессе", – объяснил нардеп.

Реакция стриминговых платформ на инициативу

По его словам, представители стриминговых платформ уже отреагировали.

"Они нам фактически сказали, что есть два варианта: вы или законом принимаете, что, например, по языковому признаку надо запрещать, тогда мы будем реагировать; или у вас есть санкции СНБО по конкретным артистам и вы обращаетесь, что вы хотите заблокировать по геолокации, чтобы они не выдавались в Украине, или удалить, если это имеет отношение", – рассказал Санченко.

Поскольку первый вариант не валиден с точки зрения евроинтеграции Украины, сейчас в Офисе президента и профильном подкомитете парламента идет работа над тем, чтобы решение СНБО появилось быстрее:

"Чтобы они обратились к стримингам, что смотрите: уже есть около 120 артистов, которые получили ограничительные вещи от СНБО, чтобы платформы приняли решение о блокировании".

Депутат подчеркнул, что сейчас проходит процесс по первым 120 артистам, и он надеется, что в ближайшее время информация о них будет отправлена ​​от СНБО в музыкальные платформы.

Согласятся ли на это стриминговые платформы, будет понятно к марту 2026 года.

"Хорошие русские": что будет с их музыкой в Украине

Что касается музыки артистов из числа так называемых "хороших русских", то есть тех, кто поддерживает Украину и выступает против войны, парламентарий заявил:

"Еще в прошлом законодательстве мы предусматривали "белые списки", там есть процедура, пока ноль артистов в тех списках. Это означает, что этот артист публично пишет в СБУ, осуждающий российскую агрессию, и дальше принимается решение, что мы его можем оставлять в медийном поле. Мы сделали такой жест несколько лет назад позицией, что нам было важно информационно, но никто не пошел".

Относительно украинских артистов, которые исполняют песни на русском, то Санченко считает, что они будут уменьшаться естественным путем.

Ранее депутат заявил, что что штраф за использование российской музыки в ресторанах и пабах должен быть больше 50 тысяч гривен, чтобы это работало.

Напомним, петиция о запрете русскоязычных версий сайтов в Украине набрала свыше 25 тысяч голосов, и теперь ее должен рассмотреть Кабинет министров Украины. Автор петиции Александр Леоненко называет дублирование версии сайта на русском языке "колониальным рудиментом".

3 декабря Верховная Рада проголосовала за закон, который приводит ряд украинских законов в соответствие с обновленным официальным переводом Европейской хартии региональных или миноритарных языков. Этим законом русский язык исключается из перечня тех языков, который должен защищаться в Украине.

Ранее сообщалось, что в Украине 81% граждан желают убрать русский язык из официального общения на всей территории страны или против его использования в своем регионе.