В Украине требуют запретить русскоязычные версии сайтов: "Колониальный рудимент"

Электронная петиция с требованием заблокировать русскоязычные версии сайтов в Украине набрала свыше 25 голосов, и теперь ее должен рассмотреть Кабинет министров.

Петиция была подана Александром Леоненко, который подал ее еще 16 сентября. В тексте автор недоумевает, для кого предусмотрена русскоязычная версия сайтов в Украине.

"Если для россиян, то зачем мы создаем сайты для нашего врага, пришедшего с войной нас убивать? Если для граждан других стран, то международным языком является английский, а не русский. Если для украинцев, все украинцы знают украинский язык", – говорится в тексте.

Леоненко считает, что русскоязычные версии украинских сайтов – "колониальный рудимент и угроза информационной безопасности Украины".

"Русский язык является инструментом культурной и информационной экспансии страны-агрессора. Наличие русскоязычных версий сайтов способствует сохранению и распространению русского информационного влияния", – подчеркивает он.

Исходя из этого, он требует от правительства разработать и представить на рассмотрение в Верховную Раду Украины законопроект, предусматривающий полный запрет на создание и функционирование русскоязычных версий сайтов в Украине, а также ввести ответственность для владельцев и администраторов сайтов за нарушение этого требования вплоть до блокировки.

"В то время, когда Украина ведет борьбу против российской агрессии за свое существование и независимость, важно окончательно лишить русский язык любых привилегированных позиций в нашем информационном пространстве. Это станет весомым шагом в укреплении языковой политики, развитии украинского языка и противодействии гибридным влияниям врага", – подчеркнул Леоненко.

В Кабинете министров Украины петицию пока что никак не комментировали.

3 декабря Верховная Рада проголосовала за закон, который приводит ряд украинских законов в соответствие с обновленным официальным переводом Европейской хартии региональных или миноритарных языков. Этим законом русский язык исключается из перечня тех языков, который должен защищаться в Украине.

Ранее сообщалось, что в Украине 81% граждан желают убрать русский язык из официального общения на всей территории страны или против его использования в своем регионе.