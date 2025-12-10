В Україні вимагають заборонити російськомовні версії сайтів: "Колоніальний рудимент"

Електронна петиція з вимогою заблокувати російськомовні версії сайтів в Україні набрала понад 25 голосів, і тепер її має розглянути Кабінет міністрів.

Петицію подав Олександр Леоненко, який подав її ще 16 вересня. У тексті автор дивується, для кого передбачена російськомовна версія сайтів в Україні.

"Якщо для росіян, то навіщо ми створюємо сайти для нашого ворога, який прийшов із війною нас убивати? Якщо для громадян інших країн, то міжнародною мовою є англійська, а не російська. Якщо для українців, то всі українці знають українську мову", — йдеться в тексті.

Леоненко вважає, що російськомовні версії українських сайтів — "колоніальний рудимент і загроза інформаційній безпеці України".

"Російська мова є інструментом культурної та інформаційної експансії країни-агресора. Наявність російськомовних версій сайтів сприяє збереженню та поширенню російського інформаційного впливу", — наголошує він.

Виходячи з цього, він вимагає від уряду розробити та подати на розгляд до Верховної Ради України законопроєкт, який передбачає повну заборону на створення та функціонування російськомовних версій сайтів в Україні, а також запровадити відповідальність для власників та адміністраторів сайтів за порушення цієї вимоги аж до блокування.

"У той час, коли Україна веде боротьбу проти російської агресії за своє існування та незалежність, важливо остаточно позбавити російську мову будь-яких привілейованих позицій у нашому інформаційному просторі. Це стане вагомим кроком у зміцненні мовної політики, розвитку української мови та протидії гібридним впливам ворога", — наголосив Леоненко.

У Кабінеті міністрів України петицію поки що ніяк не коментували.

3 грудня Верховна Рада проголосувала за закон, який приводить низку українських законів у відповідність до оновленого офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов. Цим законом російську мову виключають із переліку тих мов, які мають захищатися в Україні.

Раніше повідомлялося, що в Україні 81% громадян бажають прибрати російську мову з офіційного спілкування на всій території країни або проти її використання у своєму регіоні.