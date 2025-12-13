У РНБО готують блокування російських артистів на Spotify і Apple Music: деталі

Виконавців із Росії блокуватимуть на Spotify, Apple Music та інших стримінгових платформах за рішенням Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).

Уже проведено комунікацію з представниками стрімінгових платформ, щоб почути їхню думку, як вони змогли б реалізувати заборону російської музики в Україні, заявив у коментарі "Інтерфакс-Україна" Олександр Санченко, голова підкомітету з питань музичної індустрії комітету Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики (фракція "Слуга народу") і президент Всеукраїнської асоціації музичних подій "UAME".

"Ми (UAME) зробили відкриту google-форму і звернулися до музичних медіа із закликом допомогти інформаційно. Туди додали перелік виконавців і подали до Служби безпеки України, а вони або Мінкульт подають на РНБО. Частину вже винесено, частина в процесі", — пояснив нардеп.

Реакція стримінгових платформ на ініціативу

За його словами, представники стримінгових платформ уже відреагували.

"Вони нам фактично сказали, що є два варіанти: ви або законом ухвалюєте, що, наприклад, за мовною ознакою треба забороняти, тоді ми реагуватимемо; або у вас є санкції РНБО по конкретних артистах, і ви звертаєтесь, що ви хочете заблокувати за геолокацією, щоб вони не видавалися в Україні, або видалити, якщо це має стосунок", — розповів Санченко.

Оскільки перший варіант не валідний з точки зору євроінтеграції України, зараз в Офісі президента і профільному підкомітеті парламенту триває робота над тим, щоб рішення РНБО з'явилося швидше:

"Щоб вони звернулися до стримінгів, що дивіться: уже є близько 120 артистів, які отримали обмежувальні речі від РНБО, щоб платформи ухвалили рішення про блокування".

Депутат наголосив, що зараз триває процес щодо перших 120 артистів, і він сподівається, що найближчим часом інформацію про них буде надіслано від РНБО в музичні платформи.

Чи погодяться на це стримінгові платформи, буде зрозуміло до березня 2026 року.

"Хорошие русские": що буде з їхньою музикою в Україні

Що стосується музики артистів із числа так званих "хороших росіян", тобто тих, хто підтримує Україну і виступає проти війни, парламентарій заявив:

"Ще в минулому законодавстві ми передбачали "білі списки", там є процедура, поки нуль артистів у тих списках. Це означає, що цей артист публічно пише до СБУ, що засуджує російську агресію, і далі приймається рішення, що ми його можемо залишати в медійному полі. Ми зробили такий жест кілька років тому позицією, що нам було важливо інформаційно, але ніхто не пішов".

Щодо українських артистів, які виконують пісні російською, то Санченко вважає, що вони зменшуватимуться природним шляхом.

Раніше депутат заявив, що штраф за використання російської музики в ресторанах і пабах має бути більшим за 50 тисяч гривень, щоб це працювало.

Нагадаємо, петиція про заборону російськомовних версій сайтів в Україні набрала понад 25 тисяч голосів, і тепер її має розглянути Кабінет міністрів України. Автор петиції Олександр Леоненко називає дублювання версії сайту російською мовою "колоніальним рудиментом".

3 грудня Верховна Рада проголосувала за закон, який приводить низку українських законів у відповідність до оновленого офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов. Цим законом російську мову виключають із переліку тих мов, які мають захищатися в Україні.

Раніше повідомлялося, що в Україні 81% громадян бажають прибрати російську мову з офіційного спілкування на всій території країни або проти її використання у своєму регіоні.