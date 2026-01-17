40-річна "Місіс Німеччина 2026" Катерина Вагнер з Покровська вперше розповіла про перемогу

40-річна українка з Покровська Катерина Вагнер (у дівоцтві Марінова) стала володаркою титулу "Місіс Німеччина 2026" на національному конкурсі краси, що відбувся в Німеччині. Вирішальну роль у її перемозі відіграв не лише модельний показ, а й інтелектуальний етап, під час якого учасниці відповідали на складні та різнопланові запитання.

Шлях до участі в конкурсі розпочався для Катерини несподівано. Вона розповіла у коментарі Фокусу, що потрапила на відбір майже випадково — як модель на показ у Нюрнберзі, де паралельно проходив регіональний конкурс "Місіс Франконії".

Як потрапила на конкурс

"Там мене помітили й запропонували спробувати свої сили. Я пройшла кастинг, перемогла у регіональному відборі й отримала право напряму вийти у фінал "Місіс Німеччини"", — розказала вона.

У результаті Катерина здобула одразу кілька нагород — титул Mrs. Photogenic 2026, а також титул і корону "Місіс Німеччина 2026". За її словами, цю перемогу вона розглядає не лише як особисте досягнення.

"Я планую використати цю платформу, щоб привернути більше уваги до волонтерської діяльності — зокрема до інтеграційних проєктів і роботи з дітьми, якою займаюся вже понад десять років", — зазначила Вагнер.

Катерина здобула титул і корону "Місіс Німеччина 2026" Фото: Instagram

Що найбільше вразило

"Рівень відкритості та змістовності фінального інтерв’ю був дуже високим. Питання були різнопланові, і саме цей етап став для мене вирішальним", — сказала вона, додаючи, що конкурс довів: оцінюється не лише зовнішність, а й особистість.

Окремо Катерина згадала атмосферу взаємопідтримки між учасницями за лаштунками.

"Попри те, що ми були прямими конкурентками, допомагали одна одній у будь-яких ситуаціях — позичали взуття й сукні, йшли до аптеки, якщо хтось захворів", — розповіла вона.

Вирішальну роль у перемозі Катерини відіграв інтелектуальний етап Фото: Instagram

Про Україну та війну

Під час конкурсу Вагнер відкрито говорила про своє українське походження з організаторами та учасницями конкурсу. За її словами, для неї було важливо з гідністю представляти Україну й пам’ятати про події на батьківщині.

Зокрема, напередодні про Катерину Вагнер вийшов сюжет на Bayerischer Rundfunk. У фінальній частині програми показані кадри, де вона разом із чоловіком переглядає дрон-відео рідного Покровська й говорить про своє бажання миру, щоб українські діти могли рости без страху.

Катерина говорила про своє українське походження організаторам та учасницям конкурсу Фото: Instagram

Хто така Катерина Вагнер

Катерина народилася й виросла в Покровську, закінчила школу із золотою медаллю, з дитинства займалася музикою, танцями, балетом і спортом. У 2008 році поїхала до Німеччини за програмою студентського обміну, продовжила навчання в Магдебурзі та згодом залишилася в країні. Нині вона мешкає у Франконії, виховує двох синів і поєднує активну професійну діяльність із волонтерською роботою.

Катерина Вагнер народилася й виросла в Покровську Фото: Instagram

