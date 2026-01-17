40-річна "Місіс Німеччина 2026" Катерина Вагнер з Покровська вперше розповіла про перемогу
40-річна українка з Покровська Катерина Вагнер (у дівоцтві Марінова) стала володаркою титулу "Місіс Німеччина 2026" на національному конкурсі краси, що відбувся в Німеччині. Вирішальну роль у її перемозі відіграв не лише модельний показ, а й інтелектуальний етап, під час якого учасниці відповідали на складні та різнопланові запитання.
Шлях до участі в конкурсі розпочався для Катерини несподівано. Вона розповіла у коментарі Фокусу, що потрапила на відбір майже випадково — як модель на показ у Нюрнберзі, де паралельно проходив регіональний конкурс "Місіс Франконії".
Як потрапила на конкурс
"Там мене помітили й запропонували спробувати свої сили. Я пройшла кастинг, перемогла у регіональному відборі й отримала право напряму вийти у фінал "Місіс Німеччини"", — розказала вона.
У результаті Катерина здобула одразу кілька нагород — титул Mrs. Photogenic 2026, а також титул і корону "Місіс Німеччина 2026". За її словами, цю перемогу вона розглядає не лише як особисте досягнення.
"Я планую використати цю платформу, щоб привернути більше уваги до волонтерської діяльності — зокрема до інтеграційних проєктів і роботи з дітьми, якою займаюся вже понад десять років", — зазначила Вагнер.
Що найбільше вразило
"Рівень відкритості та змістовності фінального інтерв’ю був дуже високим. Питання були різнопланові, і саме цей етап став для мене вирішальним", — сказала вона, додаючи, що конкурс довів: оцінюється не лише зовнішність, а й особистість.
Окремо Катерина згадала атмосферу взаємопідтримки між учасницями за лаштунками.
"Попри те, що ми були прямими конкурентками, допомагали одна одній у будь-яких ситуаціях — позичали взуття й сукні, йшли до аптеки, якщо хтось захворів", — розповіла вона.
Про Україну та війну
Під час конкурсу Вагнер відкрито говорила про своє українське походження з організаторами та учасницями конкурсу. За її словами, для неї було важливо з гідністю представляти Україну й пам’ятати про події на батьківщині.
Зокрема, напередодні про Катерину Вагнер вийшов сюжет на Bayerischer Rundfunk. У фінальній частині програми показані кадри, де вона разом із чоловіком переглядає дрон-відео рідного Покровська й говорить про своє бажання миру, щоб українські діти могли рости без страху.
Хто така Катерина Вагнер
Катерина народилася й виросла в Покровську, закінчила школу із золотою медаллю, з дитинства займалася музикою, танцями, балетом і спортом. У 2008 році поїхала до Німеччини за програмою студентського обміну, продовжила навчання в Магдебурзі та згодом залишилася в країні. Нині вона мешкає у Франконії, виховує двох синів і поєднує активну професійну діяльність із волонтерською роботою.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Катерина Вагнер у фіналі стала другою, тоді як корону "Міс Німеччина" здобула Беатріс Бодруг, а звання "Містер Німеччина" отримав Лука Крюгер.
- У Києві обрали Міс Україна-2025: хто переміг та поїде на світовий конкурс краси.
Крім того, престижний міжнародний конкурс краси "Міс Всесвіт 2025" зіткнувся з новою хвилею конфліктів, що виникли одразу після суперечливої перемоги Фатіми Бош.