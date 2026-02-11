Не прижились: из каких стран Евросоюза чаще всего выезжают украинские беженцы

Украинские беженцы продолжают выезжать в страны ЕС. Однако четыре страны оказались не слишком гостеприимными, ведь оттуда украинцы уезжают чаще всего.

Беженцы выезжают из Франции, Бельгии, Эстонии и Латвии, о чем свидетельствуют данные Евростата. В главном статистическом ведомстве ЕС подсчитали, что в конце 2026 года статус защиты был предоставлен 4,35 млн украинцев — это 98,4% всех иностранных граждан с таким статусом, подсчитал OBOZ.UA.

За месяц количество беженцев из Украины в ЕС увеличилось на 0,6%, или 24 675 человек. В лидерах среди стран, принявших наибольшее количество беженцев, остаются:

Германия (1 250 620 человек; 28,7% от общего количества лиц в ЕС);

Польша (969 240 человек; 22,3%);

Чехия (393 055 человек; 9,0%).

За месяц количество украинцев, находящихся под временной защитой, выросло в 26 странах ЕС, которые предоставили данные, а больше всего — в Германии (+9620, или на 0,8%), Испании (+2235, +0,9%) и Румынии (+2160, +1,1%). А в четырех странах количество украинцев сократилось:

Франция — на 1250, или 2,35% (до 51 885 человек);

Эстония — на 470, или 1,35% (до 34 395 человек);

Латвия — на 160, или 0,5% (до 31 250 человек);

Бельгия — на 60, или 0,06% (до 93 425 человек).

57 процентов украинских беженцев в Европе уже нашли работу — в частности как наемные рабочие, самозанятые или оформленные неофициально. На уровень занятости влияет знание местного языка и продолжительность пребывания в стране.

Но в 60% случаев украинцам предлагают работу ниже их уровня квалификации. Самые высокие зарплаты платят в Великобритании, Норвегии и Нидерландах.

Ранее участница известного в Украине шоу "Супермама" показала, в каких реалиях живут украинские беженцы. Женщина не скрывала своих эмоций на камеру и откровенно рассказала о пережитом.

А украинка Вита Романченко, которая сейчас проживает в Норвегии, рассказала о трех странах ЕС, где лучше всего помогают беженцам из Украины. Она учитывает уровень финансовой поддержки, легкость адаптации, трудоустройство, социальную защиту и другие факторы.