Не прижилися: з яких країн Євросоюзу найчастіше виїжджають українські біженці

Українські біженці продовжують виїжджати до країн ЄС. Однак чотири країни виявились не надто гостинними, адже звідти українці їдуть найчастіше.

Біженці виїжджають з Франції, Бельгії, Естонії та Латвії, про що свідчать дані Євростату. У головному статистичному відомстві ЄС підрахували, що наприкінці 2026 року статус захисту було надано 4,35 млн українців – це 98,4% всіх іноземних громадян із таким статусом, підрахував OBOZ.UA.

За місяць кількість біженців з України в ЄС збільшилася на 0,6%, або 24 675 осіб. У лідерах серед країн, що прийняли найбільшу кількість біженців, лишаються:

Німеччина (1 250 620 осіб; 28,7% від загальної кількості осіб у ЄС);

Польща (969 240 осіб; 22,3%);

Чехія (393 055 осіб; 9,0%).

За місяць кількість українців, що перебувають під тимчасовим захистом, зросла в 26 країнах ЄС, які надали дані, а найбільше – у Німеччині (+9620, або на 0,8%), Іспанії (+2235, +0,9%) та Румунії (+2160, +1,1%). А в чотирьох країнах кількість українців скоротилася:

Франція – на 1250, або 2,35% (до 51 885 осіб);

Естонія – на 470, або 1,35% (до 34 395 осіб);

Латвія – на 160, або 0,5% (до 31 250 осіб);

Бельгія – на 60, або 0,06% (до 93 425 осіб).

57 відсотків українських біженців у Європі вже знайшли роботу – зокрема як наймані робітники, самозайняті або оформлені неофіційно. На рівень зайнятості впливає знання місцевої мови та тривалість перебування в країні.

Але в 60% випадків українцям пропонують роботу нижче їхнього рівня кваліфікації. Найвищі зарплати платять у Великій Британії, Норвегії та Нідерландах.

Раніше учасниця відомого в Україні шоу "Супермама" показала, в яких реаліях живуть українські біженці. Жінка не приховувала своїх емоцій на камеру й відверто розповіла про пережите.

А українка Віта Романченко, яка наразі проживає у Норвегії, розповіла про три країни ЄС, де найкраще допомагають біженцям з України. Вона враховує рівень фінансової підтримки, легкість адаптації, працевлаштування, соціальний захист та інші фактори.