В Германии планируют отменить статус беженца для украинцев: кто сможет остаться в стране, — DW

Германия рассматривает варианты по изменению статуса украинцев, которые находятся в стране. В частности, украинцев могут обязать получать вид на жительство на общих основаниях.

Однако этому будет предшествовать переходный период, который может начаться уже в марте 2027 года. Об этом рассказал руководитель группы по вопросам Украины в Федеральном министерстве внутренних дел Ганс-Ульрих Бенра, передает DW.

В то же время он не уточнил, сколько продлится такой переходный период, а также какие условия переходного периода будут введены.

В Германии существуют различные разрешения на проживание. Поэтому немецкое правительство призывает украинцев уже сейчас получать вид на жительство, не дожидаясь начала переходного периода. Там объяснили, что когда начнется переходный период, то наплыв заявлений, вероятно, приведет к замедлению обработки документов.

Кто могут получить право на проживание

Ганс-Ульрих Бенр призвал украинцев, проживающих в Германии, активнее искать работу. Ведь сейчас только 38% беженцев, находящихся на территории Германии, являются трудоустроенными.

В то же время люди, которые являются квалифицированными специалистами, имеют работу и знают немецкий язык, имеют более высокие шансы получить право на проживание.

Зато для тех, кто не работает или работает в низкооплачиваемом секторе, остаться в Германии будет непросто.

Что говорят в Украине о планах Германии

Заместитель министра по вопросам социальной политики Илона Гавронская объяснила, что сейчас украинская власть пытается общаться с беженцами. Параллельно идет разработка мероприятий для более комфортного возвращения украинцев домой.

Гавронская также отметила, что правительство изучает опыт работы с внутренними переселенцами, которых, по ее словам, около трех миллионов украинцев.

В то же время заместитель министра подчеркнула, что важным условием для возвращения украинцев станет справедливый мир.

Ранее Фокус рассказывал, что Британия все чаще отказывает украинским семьям в убежище с советом переехать в "безопасные регионы" на западе Украины. В частности, семье, у которой есть ребенок, страдавший от панических атак после обстрелов Киева, посоветовали пользоваться наушниками с шумопоглощением.

Напомним, СМИ предупреждали, что Польша меняет правила предоставления помощи украинским беженцам с 5 марта. Одним из существенных изменений является требование подавать заявление на получение номера PESEL (UKR) в течение 30 дней с момента въезда в страну.

7 февраля Фокус со ссылкой на украинку Виту Романченко, которая сейчас проживает в Норвегии, рассказывал о 3 странах, где лучше всего помогают украинским беженцам. Девушка отметила Германию, Норвегию и Бельгию.