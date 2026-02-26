У Німеччині планують скасувати статус біженця для українців: хто зможе залишитися в країні, — DW

Німеччина розглядає варіанти щодо зміни статусу українців, які перебувають в країні. Зокрема, українців можуть зобов'язати отримувати дозвіл на проживання на загальних основах.

Однак цьому передуватиме перехідний період, який може розпочатися вже в березні 2027 року. Про це розповів керівник групи з питань України у Федеральному міністерстві внутрішніх справ Ганс-Ульріх Бенра, передає DW.

Водночас він не уточнив, скільки триватиме такий перехідний період, а також які умови перехідного періоду будуть запроваджені.

У Німеччині існують різні дозволи на проживання. Тож німецький уряд закликає українців вже зараз отримувати дозвіл на проживання, не чекаючи на початок перехідного періоду. Там пояснили, що коли розпочнеться перехідний період, то наплив заяв, ймовірно, призведе до уповільнення опрацювання документів.

Хто можуть отримати право на проживання

Ганс-Ульріх Бенр закликав українців, які проживають у Німеччині, активніше шукати роботу. Адже наразі лише 38% біженців, які перебувають на території Німеччини, є працевлаштованими.

Водночас люди, які є кваліфікованими фахівцями, мають роботу та знають німецьку мову, мають вищі шанси отримати право на проживання.

Натомість для тих, хто не працює або працює в низькооплачуваному секторі, залишитися в Німеччині буде непросто.

Що кажуть в Україні про плани Німеччини

Заступниця міністра з питань соціальної політики Ілона Гавронська пояснила, що наразі українська влада намагається спілкуватися з біженцями. Паралельно триває розробка заходів задля більш комфортного повернення українців додому.

Гавронська також наголосила, що уряд вивчає досвід роботи з внутрішніми переселенцями, яких, за її словами, близько трьох мільйонів українців.

Водночас заступниця міністра наголосила, що важливою умовою для повернення українців стане справедливий мир.

