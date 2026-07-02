У Польщі почали діяти нові обмеження для українських біженців: хто від 1 липня втрачає право на допомогу

Від середи, 1 липня, у Польщі вступили в дію нові обмеження для українських біженців. Тисячі українців можуть опинитися без житла через те, що держава більше не буде фінансувати проживання більшості громадян України у центрах колективного розміщення (OZZ).

Раніше допомогу отримували майже 11 тисяч осіб, половину з яких становили діти. Про це пише польське видання TVN24.

Медіа зазначає, що цей крок став черговим етапом згортання допомоги українкам та українцям, які втікають від війни. У зв'язку з новими обмеженнями правозахисники б'ють на сполох через ризик бездомності.

Нові правила: хто відтепер не матиме права на безплатне проживання

Відповідно до нових обмежень, кошти на проживання у OZZ Польща більше не виділятиме для більшості категорій українських біженців. Йдеться зокрема про:

матерів з дітьми віком понад 1 рік;

людей похилого віку, які отримують польську пенсію (навіть якщо вона складає лише кілька сотень або кілька десятків польських злотих).

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За оцінками керівників таких центрів, такі правила можуть стосуватися близько 40% людей, які зараз мешкають в OZZ. Найвразливішими стануть самотні мами з дітьми, які будуть змушені переїхати.

Хто продовжуватиме отримувати допомогу

Право на таку допомогу від Польщі продовжуватимуть отримувати інші категорії українських біженців. Зокрема йдеться про:

людей з інвалідністю;

вагітних жінок;

людей похилого віку, які не отримують польську пенсію та не мають родичів у Польщі;

інші "найвразливіші" за визначенням польського уряду категорії українців.

Через нові правила може виникнути ризик зростання бездомності

Суперечливі нові правила створюють умови, за яких багато людей можуть просто опинитися на вулиці. Олександр Пертрьоков з фонду "Український дім" вважає, що для частини людей нові обмеження можуть стати великим тягарем.

Уповноважений з прав громадян Марцін Вйонцек, звертаючись до Міністерства сім’ї, праці та соціальної політики, попередив, що обмеження у колективних центрах розміщення спричинять погіршення матеріального становища осіб, які там проживали.

"Обмеження доступу до центрів колективного розміщення може призвести до погіршення матеріального становища осіб, які перебувають під тимчасовим захистом, що збільшить ризик бездомності", — заявив Вйонцек.

Водночас у міністерстві наголошують, що крайні випадки будуть розглядати індивідуально.

Нагадаємо, у червні пресцентр Агенції ООН у справах біженців повідомив, хто з українців може отримати нову грошову допомогу від ООН у розмірі 10 800 грн.

Також раніше агентство Interfax-Україна розповідало, коли і кому з українців можуть відмовити у тимчасовому захисті в ЄС.