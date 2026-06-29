Українцям доступна нова грошова допомога від ООН: як отримати 10 800 грн

Агенція ООН у справах біженців (УВКБ ООН) відкрила попередній запис на отримання грошової допомоги для жителів Донецької області, які постраждали через війну. Розмір виплати становить від 10 800 грн на кожного члена родини.

Про це повідомили у пресцентрі Агенції ООН у справах біженців.

Програма покликана допомогти людям покрити нагальні потреби, зокрема витрати на житло, продукти харчування та засоби особистої гігієни.

Подати заявку можуть п'ять категорій громадян: люди, які евакуювалися протягом останніх 45 днів через загрозу життю; переселенці, які перебувають у переміщенні до шести місяців і належать до вразливих груп; постраждалі від атак, включені до списків місцевої влади; громадяни, які повернулися до місця постійного проживання або в Україну після виїзду за кордон після 24 лютого 2022 року (не раніше трьох місяців і не пізніше року тому); а також переселенці, які залишили домівки від 46 днів до шести місяців тому через обстріли, загрозу життю або примусову евакуацію.

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Обов'язковою умовою для всіх заявників є соціально-економічний критерій. Допомогу можуть отримати лише домогосподарства, де середньомісячний дохід на одну особу не перевищує 8 300 грн.

Для участі потрібно заповнити одну заявку на одну родину через спеціальну Google-форму. В Агенції наголосили: “Заповнення анкети не дорівнює реєстрації”. Після перевірки даних із заявниками, які відповідають умовам програми, зв'яжуться телефоном та запросять до офісу для оформлення допомоги.

УВКБ ООН також повідомило, що після набору необхідної кількості людей форму тимчасово закриють, а після опрацювання заявок відкриють знову.

Раніше повідомлялося, що українці, які мають інвалідність через наслідки аварії на Чорнобильській АЕС, можуть розраховувати на підвищені пенсійні виплати. Зокрема, для осіб з інвалідністю II групи у 2026 році гарантований мінімальний розмір пенсії з урахуванням усіх надбавок і доплат становить 16 522,84 грн.

Крім того, до Дня Незалежності України окремим категоріям громадян виплатять одноразову грошову допомогу. Її розмір залежатиме від статусу отримувача і становитиме від 450 до 3100 грн, а більшості одержувачів кошти нарахують автоматично через Пенсійний фонд або інші уповноважені державні органи.