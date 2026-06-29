Украинцам доступна новая денежная помощь от ООН: как получить 10 800 грн

Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) открыло предварительную регистрацию на получение денежной помощи для жителей Донецкой области, пострадавших в результате войны. Размер выплаты составляет от 10 800 грн на каждого члена семьи.

Об этом сообщили в пресс-центре Агентства ООН по делам беженцев.

Программа призвана помочь людям покрыть насущные нужды, в частности расходы на жилье, продукты питания и средства личной гигиены.

Подать заявку могут пять категорий граждан: люди, эвакуировавшиеся в течение последних 45 дней из-за угрозы жизни; переселенцы, находящиеся в статусе перемещенных лиц до шести месяцев и относящиеся к уязвимым группам; пострадавшие от атак, включенные в списки местных властей; граждане, вернувшиеся к месту постоянного проживания или в Украину после выезда за границу после 24 февраля 2022 года (не ранее чем три месяца и не позднее года назад); а также переселенцы, покинувшие свои дома от 46 дней до шести месяцев назад из-за обстрелов, угрозы жизни или принудительной эвакуации.

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Обязательным условием для всех заявителей является социально-экономический критерий. Помощь могут получить только домохозяйства, в которых среднемесячный доход на одного человека не превышает 8 300 грн.

Для участия необходимо заполнить одну заявку на одну семью через специальную форму Google. В Агентстве подчеркнули: "Заполнение анкеты не означает регистрацию". После проверки данных с заявителями, соответствующими условиям программы, свяжутся по телефону и пригласят в офис для оформления помощи.

УВКБ ООН также сообщило, что после набора необходимого количества людей форму временно закроют, а после рассмотрения заявок вновь откроют.

Ранее сообщалось, что украинцы, имеющие инвалидность вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, могут рассчитывать на повышенные пенсионные выплаты. В частности, для лиц с инвалидностью II группы в 2026 году гарантированный минимальный размер пенсии с учетом всех надбавок и доплат составляет 16 522,84 грн.

Кроме того, ко Дню Независимости Украины отдельным категориям граждан будет выплачена единовременная денежная помощь. Ее размер будет зависеть от статуса получателя и составит от 450 до 3100 грн, а большинству получателей средства начислят автоматически через Пенсионный фонд или другие уполномоченные государственные органы.