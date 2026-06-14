Уже летом часть украинцев получит разовую денежную помощь. К Дню Независимости выплаты составят от 450 до 3100 грн.

В Украине ряд граждан получит единовременную денежную помощь ко Дню Независимости 2026 года. Список украинцев, которым выплаты начисляются автоматически, в этом году расширен. Большинству получателей дополнительно обращаться за единовременной помощью не нужно. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Как уточнили в ПФУ, суммы выплат утверждены правительством, а именно постановлением Кабинета Министров № 1396 от 27 декабря 2023 года.

Кто имеет право на выплаты и как получить средства

Механизм начисления единовременной денежной помощи ко Дню Независимости уже определен. Помощь предусмотрена для ветеранов войны, лиц, имеющих особые заслуги перед государством, членов семей погибших защитников и других категорий граждан.

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Ко Дню Независимости украинцам выплатят единовременное пособие — суммы уже известны Фото: из открытых источников

Какие суммы выплат предусмотрены на 2026 год

Наибольшую помощь получат лица, имеющие особые заслуги перед Украиной. Этим гражданам будет выплачено 3100 грн ко Дню Независимости.

Также предусмотрены выплаты лицам с инвалидностью, полученной в результате войны, и бывшим малолетним узникам нацистских концлагерей, признанным инвалидами:

I группа — 3100 грн;

II группа — 2900 грн;

III группа — 2700 грн.

Участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции достоинства, бывшим несовершеннолетним заключённым концлагерей и детям, родившимся в местах принудительного содержания, выплатят 1000 грн.

Члены семей погибших или умерших ветеранов войны, защитников и защитниц Украины, а также жены умерших лиц с инвалидностью вследствие войны или участников боевых действий, не вступившие в повторный брак, получат 650 грн.

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Для участников войны, бывших узников концлагерей, граждан, которых принудительно вывозили на работы во время Второй мировой войны, а также детей партизан и подпольщиков размер пособия составит 450 гривен.

Как подать заявление на денежную помощь ко Дню Независимости

Большинство получателей получат средства автоматически.

Кто получит деньги автоматически

Это касается пенсионеров, лиц, состоящих на учете в Пенсионном фонде, а также военнослужащих, которым выплаты будут производиться через соответствующие ведомства.

Кому необходимо подавать заявление на получение средств

Граждане, имеющие право на пособие, но не получающие пенсии, жилищной субсидии или льгот и не проходящие военную службу, должны самостоятельно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины с соответствующим заявлением.

В заявлении необходимо указать:

личные данные;

реквизиты документа, удостоверяющего личность;

банковские реквизиты для перечисления средств.

В Пенсионном фонде напоминают, что право на выплату имеют только те категории граждан, которые определены действующим законодательством.

Ранее "Фокус" сообщал, что в Украине готовятся новые правила начисления пенсий, и объяснял, что изменится в выплатах.