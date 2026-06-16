Части пенсионеров гарантированы повышенные выплаты — до 16 500 грн. Фокус напоминает перечень категорий таких лиц.

Украинцы, имеющие особый статус, могут получать минимальную пенсию в размере 16 500 грн. Речь идет о гражданах, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС и имеющих особый статус. Они получают минимальную пенсию по инвалидности. Эти выплаты установлены с 1 марта 2026 года, после перерасчета пенсий на коэффициент 1,121, и являются ежемесячными. Таким образом, с 1 июля части пенсионеров с инвалидностью II группы автоматически гарантированы повышенные выплаты в размере 16 522,84 грн.

Отметим, что это не единовременная выплата, а ежемесячная пенсия.

Кому будет назначена минимальная пенсия в размере 16 500 грн — перечень категорий

В соответствии с действующим законодательством для некоторых пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы предусмотрены специальные гарантии пенсионного обеспечения.

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В частности, в 2026 году минимальная пенсия для лиц с инвалидностью II группы, инвалидность которых связана с последствиями аварии на ЧАЭС, составляет 16 522,84 грн с учетом всех предусмотренных законом доплат и надбавок.

Эти нормы закреплены в законе о социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

В июле 2026 года часть украинцев сможет получать минимальную пенсию в размере 16 500 грн Фото: pexels.com

От чего зависит размер выплат

Для расчета гарантированных пенсий используется показатель средней заработной платы в стране, в которой уплачивались страховые взносы за предыдущий год. В 2026 году он составляет 20 653 грн.

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В Украине готовят новые правила начисления пенсий: что изменится в выплатах

Минимальные пенсионные гарантии определяются в зависимости от группы инвалидности:

I группа — 100 % средней заработной платы;

II группа — 80%;

III группа — 60%.

В гарантированную сумму также могут входить:

надбавки и повышения;

дополнительные пенсионные выплаты;

целевая денежная помощь;

индексация;

прочие установленные законодательством доплаты и компенсации.

Кто может получить II группу инвалидности в связи с ЧАЭС

Вторую группу инвалидности могут присвоить гражданам, у которых имеются стойкие нарушения функций организма и официально подтверждена связь заболевания с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС.

В частности, речь идет о случаях, когда состояние здоровья существенно ограничивает:

возможность самостоятельного передвижения;

выполнение отдельных видов работы;

ориентация в пространстве и времени без посторонней помощи.

Как получить повышенную пенсию

Для назначения соответствующих выплат необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины и подать пакет документов, подтверждающих личность, страховой стаж, доходы и статус лица, пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы.

В Пенсионном фонде напоминают, что для отдельных категорий чернобыльцев в 2026 году действует специальный механизм расчета пенсий, который может повлиять на окончательный размер выплат. В частности, в расчетах применяется специальный коэффициент, если пенсия определяется исходя из пятикратного размера минимальной заработной платы.

Напомним, для украинцев готовятся новые правила начисления пенсий. Фокус узнал о возможных вариантах и инициативах, а также о том, что изменится в выплатах.

Также стало известно, что с 1 июля в Украине изменится размер пенсий. Однако это повышение коснется не всех категорий граждан.