До 16 500 грн: кому в июле гарантируют повышенную пенсию — перечень
Части пенсионеров гарантированы повышенные выплаты — до 16 500 грн. Фокус напоминает перечень категорий таких лиц.
Украинцы, имеющие особый статус, могут получать минимальную пенсию в размере 16 500 грн. Речь идет о гражданах, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС и имеющих особый статус. Они получают минимальную пенсию по инвалидности. Эти выплаты установлены с 1 марта 2026 года, после перерасчета пенсий на коэффициент 1,121, и являются ежемесячными. Таким образом, с 1 июля части пенсионеров с инвалидностью II группы автоматически гарантированы повышенные выплаты в размере 16 522,84 грн.
Отметим, что это не единовременная выплата, а ежемесячная пенсия.
Кому будет назначена минимальная пенсия в размере 16 500 грн — перечень категорий
В соответствии с действующим законодательством для некоторых пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы предусмотрены специальные гарантии пенсионного обеспечения.
В частности, в 2026 году минимальная пенсия для лиц с инвалидностью II группы, инвалидность которых связана с последствиями аварии на ЧАЭС, составляет 16 522,84 грн с учетом всех предусмотренных законом доплат и надбавок.
Эти нормы закреплены в законе о социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.
От чего зависит размер выплат
Для расчета гарантированных пенсий используется показатель средней заработной платы в стране, в которой уплачивались страховые взносы за предыдущий год. В 2026 году он составляет 20 653 грн.Важно
Минимальные пенсионные гарантии определяются в зависимости от группы инвалидности:
- I группа — 100 % средней заработной платы;
- II группа — 80%;
- III группа — 60%.
В гарантированную сумму также могут входить:
- надбавки и повышения;
- дополнительные пенсионные выплаты;
- целевая денежная помощь;
- индексация;
- прочие установленные законодательством доплаты и компенсации.
Кто может получить II группу инвалидности в связи с ЧАЭС
Вторую группу инвалидности могут присвоить гражданам, у которых имеются стойкие нарушения функций организма и официально подтверждена связь заболевания с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС.
В частности, речь идет о случаях, когда состояние здоровья существенно ограничивает:
- возможность самостоятельного передвижения;
- выполнение отдельных видов работы;
- ориентация в пространстве и времени без посторонней помощи.
Как получить повышенную пенсию
Для назначения соответствующих выплат необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины и подать пакет документов, подтверждающих личность, страховой стаж, доходы и статус лица, пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы.
В Пенсионном фонде напоминают, что для отдельных категорий чернобыльцев в 2026 году действует специальный механизм расчета пенсий, который может повлиять на окончательный размер выплат. В частности, в расчетах применяется специальный коэффициент, если пенсия определяется исходя из пятикратного размера минимальной заработной платы.
Напомним, для украинцев готовятся новые правила начисления пенсий. Фокус узнал о возможных вариантах и инициативах, а также о том, что изменится в выплатах.
Также стало известно, что с 1 июля в Украине изменится размер пенсий. Однако это повышение коснется не всех категорий граждан.