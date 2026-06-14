С 1 июля в Украине изменится размер пенсий: кому будут платить больше

Украинские пенсионеры с 1 июля 2026 года получат пенсию, которая будет выше июньской. Однако повышение коснется не всех категорий.

Размер пенсии автоматически будет пересчитан для пенсионеров, вокзаст которых достиг 70, 75 или 80 лет, сообщает ресурс "На пенсии". Обращаться в органы Пенсионного фонда для оформления таких выплат не нужно.

Выплаты не возрастут для тех, у кого общая пенсия превышает 10 340,35 грн.

Поскольку дополнительные средства начисляются не с первого числа календарного месяца, а непосредственно со дня рождения пенсионера, в первый месяц сумма может прийти не в полном объеме. Тоесть, если день рождения приходится, например, на 20 число, то за этот месяц человек получит лишь часть надбавки — пропорционально количеству дней, оставшихся до конца месяца. Полная сумма поступит уже со следующего месяца

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Кто получит повышенную пенсию?

В Украине действует четкая шкала автоматических ежемесячных доплат:

пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет дополнительно получают 300 грн.;

лица от 75 до 79 лет имеют право на надбавку в размере 456 грн;

граждане, которым исполнилось 80 лет и старше, получают максимум 570 грн.

В государстве сейчас продолжается подготовка пенсионной реформы, которая может изменить правила начисления выплат в будущем. Ожидается, что новые подходы повлияют на размеры пенсий для различных категорий граждан.

Напомним, что украинцы могут перейти на другой вид пенсии и существенно увеличить выплаты. Речь идет о некоторых категориях граждан, которым доступен вариант перехода на другую пенсию.

Они могут изменить вид пенсионного обеспечения и в результате получать значительно более высокие ежемесячные выплаты. В определенных случаях речь идет о росте дохода почти вдвое или даже больше в зависимости от условий перерасчета. Согласно закону "О пенсионном обеспечении", украинцы имеют право перейти на пенсию по выслуге лет при наличии соответствующего стажа.

А вот размер выплаты будет рассчитываться уже по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Также сообщалось, что пенсионеры могут лишиться пяти важных надбавок, если не выполнят одно условие.