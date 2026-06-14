З 1 липня в Україні зміниться розмір пенсій: кому платитимуть більше

З 1 липня 2026 року українські пенсіонери отримуватимуть пенсію, розмір якої буде вищим за червневий. Однак це підвищення стосуватиметься не всіх категорій.

Розмір пенсії буде автоматично перераховано для пенсіонерів, вік яких досяг 70, 75 або 80 років, повідомляє ресурс "На пенсії". Звертатися до органів Пенсійного фонду для оформлення таких виплат не потрібно.

Виплати не зростуть для тих, у кого загальна пенсія перевищує 10 340,35 грн.

Оскільки додаткові кошти нараховуються не з першого числа календарного місяця, а безпосередньо з дня народження пенсіонера, у перший місяць сума може надійти не в повному обсязі. Тобто, якщо день народження припадає, наприклад, на 20 число, то за цей місяць людина отримає лише частину надбавки — пропорційно до кількості днів, що залишилися до кінця місяця. Повна сума надійде вже з наступного місяця

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Хто отримає підвищену пенсію?

В Україні діє чітка шкала автоматичних щомісячних доплат:

пенсіонери віком від 70 до 74 років додатково отримують 300 грн.;

особи віком від 75 до 79 років мають право на надбавку у розмірі 456 грн;

громадяни, яким виповнилося 80 років і старше, отримують максимум 570 грн.

У державі зараз триває підготовка пенсійної реформи, яка може змінити правила нарахування виплат у майбутньому. Очікується, що нові підходи вплинуть на розміри пенсій для різних категорій громадян.

Нагадаємо, що українці можуть перейти на інший вид пенсії та суттєво збільшити виплати. Йдеться про певні категорії громадян, яким доступний варіант переходу на іншу пенсію.

Вони можуть змінити вид пенсійного забезпечення і, як наслідок, отримувати значно вищі щомісячні виплати. У певних випадках мова йде про зростання доходу майже вдвічі або навіть більше, залежно від умов перерахунку. Згідно із законом "Про пенсійне забезпечення", українці мають право вийти на пенсію за вислугою років за наявності відповідного стажу.

А ось розмір виплати розраховуватиметься вже відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Також повідомлялося, що пенсіонери можуть втратити п’ять важливих надбавок, якщо не виконають одну умову.