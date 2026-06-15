15 июня, в День защиты пожилых людей, тема пенсий в Украине вновь привлекает внимание не только пенсионеров, но и тех, кто интересуется реалиями и официальной статистикой. По данным деклараций чиновников, некоторые из них получают ежемесячные пенсии, которые превышают средний размер выплат по стране более чем в 30 раз. Фокус разобрался, кому в Украине выплачивают самые большие пенсии, и напомнил размер средней пенсии — для большинства граждан.

Средняя пенсия в Украине составляет около 7,2 тыс. грн в месяц. В то же время именно в День защиты пожилых людей стали известны данные о самых крупных пенсионных выплатах среди судей и народных депутатов по итогам 2025 года. Статистику представил сервис Opendatabot.

По официальным данным, самую высокую пенсию среди всех должностных лиц получает судья Верховного Суда Украины в отставке Виктор Школяров — его годовая выплата приближается к 3 млн грн. Всего в Украине 913 действующих судей и народных депутатов.

Кто вошел в тройку самых богатых пенсионеров

Согласно декларации, Виктор Школяров указал в ней около 3 млн грн пенсии за год. В среднем это составляет почти 250 тыс. грн в месяц, что является самым высоким показателем среди действующих депутатов и судей, подавших декларации за 2025 год.

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Второе место среди судей заняла Татьяна Жайворонок, судья Верховного Суда Украины в отставке, с годовой пенсией в размере 2,85 млн грн. Третьим стал судья Пятого апелляционного административного суда Степан Домусчи, который задекларировал более 2,7 млн грн пенсионных выплат.

Самые высокие пенсии среди народных депутатов.

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Среди парламентариев самую высокую пенсию получает народный депутат Василий Нимченко, ранее работавший судьей Конституционного Суда Украины. За прошлый год он задекларировал 2,3 млн грн пенсии, или более 192 тыс. грн в месяц.

В тройку депутатов с самыми высокими пенсионными выплатами также вошли:

Михаил Новиков — около 1,46 млн грн в год (почти 122 тыс. грн в месяц);

Андрей Кожемякин — 973 тыс. грн в год (более 81 тыс. грн в месяц).

Сколько чиновников получают пенсии

В целом пенсионные выплаты в декларациях указали 55 народных депутатов и 858 судей. Это около 14% от всех должностных лиц, подавших декларации за 2025 год.

В то же время аналитики отмечают, что средняя пенсия у судей и депутатов практически одинакова. Медианный показатель составляет около 228 тыс. грн в год.

63 тысячи пенсионеров получают выплаты ниже прожиточного минимума Фото: Из открытых источников

Средняя пенсия в Украине

Для сравнения: средняя пенсия в Украине по состоянию на 2026 год составляет 7 236 грн в месяц или около 85 тыс. грн в год.

Итак, если провести несложный расчет, то пенсия судьи-рекордсмена превышает среднюю пенсию украинца более чем в 35 раз.

Сколько получают украинцы пенсионного возраста — статистика, данные ПФУ Фото: Опэндатабот

Сколько получает большинство пенсионеров в Украине — статистика Пенсионного фонда

Несмотря на ежегодную индексацию и рост средней пенсии, значительная часть украинских пенсионеров по-прежнему получает довольно скромные выплаты. По данным Пенсионного фонда Украины, около четверти пенсионеров получают пенсию в размере 3–4 тыс. грн в месяц.

По состоянию на 2026 год средняя пенсия в стране составляет 7 236 грн, что на 14% больше по сравнению с прошлым годом. В то же время более 2,4 миллиона украинцев получают от 3 001 до 4 000 гривен ежемесячно. Это примерно 24% от всех пенсионеров.

Наиболее многочисленной остается категория граждан с пенсиями от 5 до 10 тыс. грн. В нее входят более 3,6 млн человек, или более трети всех получателей пенсионных выплат. Средний размер пенсии в этой группе составляет около 6 686 грн.

В то же время продолжает расти число украинцев, получающих пенсию в размере более 10 тыс. грн. На данный момент их насчитывается почти 1,9 млн человек, или около 19% от общего числа пенсионеров. Средний размер выплаты в этой категории составляет 16,5 тыс. грн.

Самые высокие пенсии в Киеве, а самые низкие — в Тернопольской области Фото: Опэндатабот

Где самые низкие пенсии — статистика по регионам

Региональный разрыв также остается значительным. Самые высокие средние пенсии зафиксированы в Киеве — почти 9,9 тыс. грн. В то же время самые низкие выплаты получают жители Тернопольской области — около 5,6 тыс. грн.

В целом в Украине в настоящее время проживает более 10 млн пенсионеров, из которых около 2,8 млн продолжают работать. Для работающих пенсионеров средний размер выплат несколько выше и составляет около 7,9 тыс. грн в месяц.

По данным аналитиков, несмотря на повышение выплат после индексации, вопрос о достаточности пенсий остается актуальным, ведь для миллионов украинцев размер пенсии по-прежнему не превышает нескольких тысяч гривен в месяц.

По данным "Опендатабот", часть высоких пенсионных выплат депутатам связана с тем, что право на специальные пенсии они получили ещё до изменений в пенсионном законодательстве или отстояли его с помощью судебных решений.

Напомним, в Украине готовятся новые правила начисления пенсий. Фокус уже рассказывал, что изменится в выплатах.

Также стало известно, что с 1 июля в Украине изменится размер пенсий. Однако это повышение коснется не всех категорий граждан.