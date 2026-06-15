15 червня, у День захисту людей похилого віку, тема пенсій в Україні знову привертає увагу не лише пенсіонерів, але й тих хто цікавтися реаліями та офіційною статистикою. За даними декларацій посадовців, деякі з них отримують щомісячні пенсії, які перевищують середній розмір виплат по країні на понад 30 разів. Фокус розібрався, кому в Україні виплачують найбільші пенсії та нагадав розмір середньої — для більшості громадян.

Середня пенсія в Україні становить близько 7,2 тис. грн на місяць. Водночас саме у День захисту людей похилого віку стали відомі дані про найбільші пенсійні виплати серед суддів та народних депутатів за підсумками 2025 року. Статистику представив сервіс Opendatabot.

За офіційними даними, найбільшу пенсію серед усіх посадовців отримує суддя Верховного Суду України у відставці Віктор Школяров — його річна виплата наближається до 3 млн грн. Загалом, в Україні 913 чинних суддів і народних депутатів.

Хто увійшов до трійки найбагатших пенсіонерів

Згідно з декларацією, Віктор Школяров задекларував близько 3 млн грн пенсії за рік. У середньому це становить майже 250 тис. грн на місяць, що є найвищим показником серед чинних депутатів і суддів, які подали декларації за 2025 рік.

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Друге місце серед суддів посіла Тетяна Жайворонок, суддя Верховного Суду України у відставці, з річною пенсією 2,85 млн грн. Третім став суддя П’ятого апеляційного адміністративного суду Степан Домусчі, який задекларував понад 2,7 млн грн пенсійних виплат.

Найбільші пенсії серед народних депутатів.

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Серед парламентарів найбільшу пенсію отримує народний депутат Василь Німченко, який раніше працював суддею Конституційного Суду України. За минулий рік він задекларував 2,3 млн грн пенсії, або понад 192 тис. грн на місяць.

До трійки депутатів із найбільшими пенсійними виплатами також увійшли:

Михайло Новіков — близько 1,46 млн грн на рік (майже 122 тис. грн на місяць);

Андрій Кожем’якін — 973 тис. грн на рік (понад 81 тис. грн щомісяця).

Скільки посадовців отримують пенсії

Загалом пенсійні виплати у деклараціях вказали 55 народних депутатів та 858 суддів. Це близько 14% від усіх посадовців, які подали декларації за 2025 рік.

Водночас аналітики зазначають, що типова пенсія серед суддів і депутатів майже однакова. Медіанний показник становить близько 228 тис. грн на рік.

63 тисячі пенсіонерів отримують виплати нижче прожиткового мінімуму Фото: З відкритих джерел

Середня пенсія в Україні

Для порівняння, середня пенсія в Україні станом на 2026 рік становить 7 236 грн на місяць або близько 85 тис. грн на рік.

Тож, якщо провести неважкий розрахунок, пенсія судді-рекордсмена перевищує середню пенсію українця більш ніж у 35 разів.

Скільки отримують українці пенсійного віку - статистика, дані ПФУ Фото: Опендатабот

Скільки отримує більшість пенсіонерів в Україні — статистика Пенсійного фонду

Попри щорічну індексацію та зростання середньої пенсії, значна частина українських пенсіонерів продовжує отримувати доволі скромні виплати. За даними Пенсійного фонду України, близько чверті пенсіонерів мають пенсію на рівні 3-4 тис. грн на місяць.

Станом на 2026 рік середня пенсія в країні становить 7 236 грн, що на 14% більше порівняно з минулим роком. Водночас понад 2,4 мільйона українців отримують від 3 001 до 4 000 гривень щомісяця. Це приблизно 24% від усіх пенсіонерів.

Найчисельнішою залишається категорія громадян із пенсіями від 5 до 10 тис. грн. До неї належать понад 3,6 млн осіб, або більше третини всіх отримувачів пенсійних виплат. Середній розмір пенсії в цій групі становить близько 6 686 грн.

Водночас продовжує зростати кількість українців, які отримують понад 10 тис. грн пенсії. Наразі таких налічується майже 1,9 млн осіб, або близько 19% від загальної кількості пенсіонерів. Середня виплата у цій категорії сягає 16,5 тис. грн.

Найвищі пенсії у Києві, а найнижчі - в Тернопільській області Фото: Опендатабот

Де отримують найменші пенсії — статистика по регіонах

Регіональний розрив також залишається суттєвим. Найвищі середні пенсії зафіксовані у Києві — майже 9,9 тис. грн. Водночас найнижчі виплати отримують жителі Тернопільської області — близько 5,6 тис. грн.

Загалом в Україні наразі проживає понад 10 млн пенсіонерів, з яких близько 2,8 млн продовжують працювати. Для працюючих пенсіонерів середній розмір виплат є дещо вищим і становить близько 7,9 тис. грн на місяць.

За даними аналітиків, попри підвищення виплат після індексації, питання достатності пенсій залишається актуальним, адже для мільйонів українців розмір пенсії все ще не перевищує кількох тисяч гривень на місяць.

За даними "Опендатабот", частина високих пенсійних виплат у депутатів пов'язана з тим, що право на спеціальні пенсії вони отримали ще до змін у пенсійному законодавстві або відстояли його через судові рішення.

Нагадаємо, в Україні готують нові правила нарахування пенсій. Фокус вже пояснював, що зміниться у виплатах.

Також стало відомо, що від 1 липня в Україні зміниться розмір пенсій. Однак це підвищення стосуватиметься не всіх категорій громадян.