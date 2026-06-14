В Україні готують нові правила нарахування пенсій: що зміниться у виплатах

В Україні можуть істотно змінити правила нарахування пенсій. Уряд уже представив депутатам концепцію майбутньої реформи, яка передбачає новий підхід до формування виплат, скорочення розриву між різними пенсіями та перегляд спеціальних програм.

В Україні планують запровадити гарантовану базову пенсію, яку частково фінансуватиме держава. При цьому друга частина виплати залежатиме від трудового стажу людини та суми внесків, які вона сплачувала протягом своєї трудової діяльності. Як повідомила народна депутатка від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк на своїй сторінці в Telegram, концепцію пенсійної реформи представили під час засідання Ради коаліції. За її словами, законопроект планують підготувати до розгляду у Верховній Раді вже цієї осені.

У Кабміні вважають, що така система допоможе зробити пенсійні виплати більш справедливими. Зокрема, як пояснила народний депутат, зараз часто виникає ситуація, коли люди з однаковим стажем і зарплатою отримують різні пенсії тільки тому, що виходили на заслужений відпочинок у різні роки. Через інфляцію та особливості нинішньої системи розмір виплат тих, хто вийшов на пенсію раніше, з часом істотно втрачає свою цінність.

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Також уряд пропонує поступово відмовлятися від нинішньої моделі спеціальних пенсій. Натомість їх планується перевести до професійних пенсійних програм. Крім того, окремий акцент робиться на розвитку добровільних пенсійних накопичень, щоб українці могли самостійно формувати додаткові заощадження на майбутнє.

Під час обговорення депутати порушили й низку суперечливих питань. Зокрема, йшлося про так звані "елітні пенсії" для окремих категорій громадян, а також про розмір єдиного соціального внеску.

За підсумками зустрічі учасники домовилися продовжити роботу над реформою та прискорити узгодження законодавчих змін, щоб найближчим часом винести їх на розгляд парламенту.

Раніше "Фокус" повідомляв, що українці можуть зарахувати період офіційної роботи за кордоном до страхового стажу для призначення пенсії в Україні. Для цього необхідно підтвердити трудову діяльність відповідними документами та подати їх до Пенсійного фонду, що може допомогти отримати право на пенсію або збільшити її розмір.

Також повідомлялося, що у Верховній Раді зареєстровано законопроект №15224-5, який передбачає поетапне підвищення прожиткового мінімуму, мінімальної зарплати та пенсій у 2026 році. У разі його ухвалення мінімальна пенсія може зрости до 7 387 грн з 1 липня та до 7 591 грн з 1 жовтня, а мінімальна зарплата — до 12 160 грн до кінця року.

Крім того, у ПФУ пояснили, що пенсіонери, які досягли 65-річного віку та мають необхідний страховий стаж, мають право на підвищений мінімальний розмір пенсії. У 2026 році така виплата становить не менше 40% від мінімальної зарплати, а з урахуванням встановлених доплат фактичний мінімальний розмір пенсійної виплати для цієї категорії громадян сягає 3 758 грн.