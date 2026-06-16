Частині пенсіонерів гарантовано підвищені виплати — до 16 500 грн. Фокус нагадує перелік категорій таких осіб.

Українці, які мають особливий статус, можуть отримувати мінімальну пенсію 16 500 грн. Йдеться про громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС та мають особливий статус. Вони отримують мінімальну пенсію за інвалідністю. Ці виплати встановлено з 1 березня 2026 року, після перерахунку пенсій на коефіцієнт 1,121, і є щомісячними. Тож з 1 липня частині пенсіонерів з інвалідністю II групи автоматично гарантовано підвищені виплати у розмірі 16 522,84 грн.

Зазначимо, що це не одноразова виплата, а щомісячна пенсія.

Кому призначать мінімальну пенсію 16 500 грн — перелік категорій

Відповідно до чинного законодавства, для деяких постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи встановлено спеціальні гарантії пенсійного забезпечення.

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Зокрема, 2026 року мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю ІІ групи, інвалідність яких пов'язана з наслідками аварії на ЧАЕС, становить 16 522,84 грн з урахуванням усіх передбачених законом доплат і надбавок.

Такі норми закріплені законом про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

У липні 2026 року частина українців зможе отримувати мінімальну пенсію 16 500 грн Фото: pexels.com

Від чого залежить розмір виплат

Для розрахунку гарантованих пенсій використовується показник середньої заробітної плати в країні, з якої сплачувалися страхові внески за попередній рік. У 2026 році він становить 20 653 грн.

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В Україні готують нові правила нарахування пенсій: що зміниться у виплатах

Мінімальні пенсійні гарантії визначаються залежно від групи інвалідності:

І група — 100% середньої зарплати;

ІІ група — 80%;

ІІІ група — 60%.

До гарантованої суми також можуть входити:

надбавки та підвищення;

додаткові пенсійні виплати;

цільова грошова допомога;

індексація;

інші встановлені законодавством доплати та компенсації.

Хто може отримати ІІ групу інвалідності через ЧАЕС

Другу групу інвалідності можуть встановити громадянам, які мають стійкі порушення функцій організму та офіційно підтверджений зв’язок захворювання з наслідками аварії на Чорнобильській АЕС.

Зокрема, йдеться про випадки, коли стан здоров’я суттєво обмежує:

можливість самостійного пересування;

виконання окремих видів роботи;

орієнтацію в просторі та часі без сторонньої допомоги.

Як отримати підвищену пенсію

Для призначення відповідних виплат необхідно звернутися до Пенсійного фонду України та подати пакет документів, який підтверджує особу, страховий стаж, доходи та статус постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи.

У Пенсійному фонді нагадують, що для окремих категорій чорнобильців у 2026 році діє спеціальний механізм обчислення пенсій, який може впливати на кінцевий розмір виплат. Зокрема, у розрахунках застосовується спеціальний коефіцієнт, якщо пенсія визначається виходячи з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати.

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Також стало відомо, що від 1 липня в Україні зміниться розмір пенсій. Однак це підвищення стосуватиметься не всіх категорій громадян.