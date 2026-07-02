В Польше вступили в силу новые ограничения для украинских беженцев: кто с 1 июля лишится права на помощь

С среды, 1 июля, в Польше вступили в силу новые ограничения для украинских беженцев. Тысячи украинцев могут остаться без жилья из-за того, что государство больше не будет финансировать проживание большинства граждан Украины в центрах коллективного размещения (OZZ).

Ранее помощь получали почти 11 тысяч человек, половину из которых составляли дети. Об этом сообщает польское издание TVN24.

СМИ отмечают, что этот шаг стал очередным этапом сокращения помощи украинкам и украинцам, спасающимся от войны. В связи с новыми ограничениями правозащитники бьют тревогу из-за риска бездомности.

Новые правила: кто отныне не будет иметь права на бесплатное проживание

В соответствии с новыми ограничениями OZZ Польша больше не будет выделять средства на проживание для большинства категорий украинских беженцев. Речь идет, в частности, о:

матерей с детьми старше 1 года;

пожилых людей, получающих польскую пенсию (даже если она составляет всего несколько сотен или несколько десятков польских злотых).

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По оценкам руководителей таких центров, эти правила могут коснуться около 40 % людей, проживающих в настоящее время в OZZ. В наиболее уязвимом положении окажутся одинокие матери с детьми, которые будут вынуждены переехать.

Кто будет и дальше получать помощь

Право на такую помощь от Польши будут по-прежнему получать другие категории украинских беженцев. В частности, речь идет о:

люди с инвалидностью;

беременных женщин;

пожилых людей, которые не получают польскую пенсию и не имеют родственников в Польше;

другие "наиболее уязвимые", по определению польского правительства, категории украинцев.

Из-за новых правил может возникнуть риск роста бездомности

Противоречивые новые правила создают условия, при которых многие люди могут просто оказаться на улице. Александр Пертроков из фонда "Украинский дом" считает, что для части людей новые ограничения могут стать большим бременем.

Уполномоченный по правам граждан Марцин Вйонцек, обращаясь в Министерство семьи, труда и социальной политики, предупредил, что ограничения в коллективных центрах размещения приведут к ухудшению материального положения лиц, проживавших там.

"Ограничение доступа к центрам коллективного размещения может привести к ухудшению материального положения лиц, находящихся под временной защитой, что повысит риск бездомности", — заявил Вйонцек.

В то же время в министерстве отмечают, что крайние случаи будут рассматриваться индивидуально.

Напомним, что в июне пресс-центр Агентства ООН по делам беженцев сообщил, кто из украинцев может получить новую денежную помощь от ООН в размере 10 800 грн.

Кроме того, ранее агентство "Интерфакс-Украина" сообщало, когда и кому из украинцев могут отказать во временной защите в ЕС.