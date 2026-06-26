Новые правила для украинцев в ЕС: кому и когда могут отказать во временной защите

Европейская комиссия предложила продлить действие механизма временной защиты для украинских беженцев в странах Европейского Союза ещё на один год — до 4 марта 2028 года. В то же время вновь прибывшие мужчины призывного возраста, которым украинское законодательство запрещает выезд из страны, не смогут получить такую защиту.

Об этом, как сообщает "Интерфакс-Украина", заявил европейский комиссар по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер во время выступления в Брюсселе.

По его словам, действующий механизм временной защиты должен был завершиться в марте 2027 года, поэтому Еврокомиссия предлагает продлить его ещё на год. Окончательное решение ещё предстоит принять Совету ЕС.

"Поскольку война продолжается, наша поддержка также должна продолжаться. Именно поэтому мы предлагаем продлить временную защиту до 4 марта 2028 года", — сказал Бруннер.

Он пояснил, что это необходимо для обеспечения непрерывности, понятных правил и стабильности для украинцев, находящихся в странах Евросоюза.

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По словам еврокомиссара, новое предложение также учитывает потребности Украины в области обороны и восстановления. Оно предусматривает, что временная защита не будет предоставляться вновь прибывшим лицам, которым не разрешено покидать Украину в связи с военными обязательствами.

"Именно об этом нас просила Украина, и именно это мы и делаем", — отметил Бруннер, добавив, что этот вопрос также обсуждался с государствами-членами ЕС, принимающими наибольшее количество украинских беженцев.

Ранее в ЕС начали обсуждать, что станет со статусом временной защиты для украинцев после истечения его срока действия. Страны-члены рассматривали несколько возможных вариантов, в частности введение ограничений для отдельных категорий беженцев. Параллельно Брюссель готовится к запуску нового миграционного пакта.

В то же время в Германии ожидают роста числа заявлений на получение гражданства от украинцев. Прогнозируется, что с 2027 года многие беженцы смогут подать документы на натурализацию, поскольку к тому моменту они будут проживать в стране необходимые пять лет.