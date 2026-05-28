В Германии готовятся к буму заявок от украинцев на получение гражданства с 2027 года, — Welt

С весны 2027 года несколько сотен тысяч украинцев из 1,3 млн граждан нашей страны, которые сейчас пребывают на территории Германии как беженцы, смогут соответствовать временным требованиям для подачи заявления на получение немецкого гражданства.

В марте в марте следующего года истекает срок действия временного статуса защиты украинцев, и неясно, будет ли он продлен. В связи с этим Комитет по правовым вопросам Немецкой ассоциации городов говорит о растущей обеспокоенности многих муниципалитетов по поводу потенциальной волны новых заявлений от украинских беженцев, пишет Die Welt.

Дело в том, что многие украинцы, которые нашли защиту в Германии после полномасштабного вторжения РФ, преодолеют пятилетний срок проживания и могут претендовать на натурализацию.

Многие могли бы подать заявление на получение немецкого гражданства, чтобы обеспечить себе будущее в Германии и правовую определенность – независимо от своего статуса защиты.

Відео дня

Однако среди властей существуют разногласия по поводу того, должны ли украинцы вообще иметь право на натурализацию.

В то время как некоторые муниципалитеты уже планируют нанять дополнительный персонал для обработки ожидаемого всплеска заявлений, другие указывают на то, что беженцы из Украины не могут быть натурализованы на основании своего текущего статуса защиты.

Это может означать, что к одной из крупнейших групп беженцев будут применяться разные процедуры натурализации в зависимости от муниципалитета.

По словам Энгельхарда Мазанке, директора Берлинского государственного управления по делам иммиграции, данные рынка труда показывают, что около трети трудоспособных украинских беженцев в настоящее время работают на должностях, подлежащих отчислениям в систему социального страхования.

"Это представляет собой значительный потенциальный резерв людей, желающих получить гражданство по всей стране, и особенно в Берлине", — говорит он.

Ян Шнайдер, руководитель исследовательского отдела Экспертного совета по интеграции и миграции констатирует, что натурализация по праву, полученному непосредственно из статуса временной защиты, исключена действующим законодательством.

Однако власти все еще могут натурализовать украинцев по своему усмотрению. Препятствия для этого иногда даже ниже, чем для обычной натурализации.

Хотя натурализация по усмотрению государства задумана скорее как "запасной вариант", она может быть использована "в случае отсутствия других последующих правил для украинцев после истечения срока действия их временной защиты", отмечает излдание со ссылкой на чиновников.

В любом случае в Немецкой ассоциации городов считают, что важно, чтобы города заранее подготовились к тому, будут ли и когда приниматься заявления о натурализации от беженцев из Украины, поскольку в этом отношении правовая определенность "абсолютно необходима".

Сколько украинских беженцев в Германии

Как пишет Liga.net, по состоянию на 9 марта 2026 года в Германии проживало в общей сложности 1 340 362 украинских беженца. Из них 349 520 мужчин и 500 393 женщины в возрасте от 18 до 63 лет. За год до этого в этой же возрастной группе насчитывалось 297 660 мужчин.

Согласно данным Федерального агентства занятости за январь 2026 года, в Германии сейчас работают 321 000 украинцев, которые платят взносы в систему социального обеспечения.

Ранее в Германии ужесточили правила получения социальной помощи. Беженцы из Украины могут потерять выплаты из-за отказа от работы.

Напомним, более половины украинских беженцев не вернутся домой даже после завершения активной фазы войны в стране. По оценкам ООН, в Европе к концу 2029 года останутся 56% от нынешнего количества беженцев из Украины