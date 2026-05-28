У Німеччині готуються до буму заяв від українців на отримання громадянства з 2027 року, — Welt

З весни 2027 року кілька сотень тисяч українців із 1,3 млн громадян нашої країни, які зараз перебувають на території Німеччини як біженці, зможуть відповідати тимчасовим вимогам для подання заяви на отримання німецького громадянства.

У березні в березні наступного року закінчується термін дії тимчасового статусу захисту українців, і незрозуміло, чи буде він продовжений. У зв'язку з цим Комітет з правових питань Німецької асоціації міст говорить про зростаючу стурбованість багатьох муніципалітетів з приводу потенційної хвилі нових заяв від українських біженців, пише Die Welt.

Річ у тім, що багато українців, які знайшли захист у Німеччині після повномасштабного вторгнення РФ, подолають п'ятирічний термін проживання і можуть претендувати на натуралізацію, щоб забезпечити собі майбутнє в Німеччині та правову визначеність — незалежно від свого статусу захисту.

Однак серед влади існують розбіжності з приводу того, чи повинні українці взагалі мати право на натуралізацію.

Тоді як деякі муніципалітети вже планують найняти додатковий персонал для опрацювання очікуваного сплеску заяв, інші вказують на те, що біженці з України не можуть бути натуралізовані на підставі свого поточного статусу захисту. Це може означати, що до однієї з найбільших груп біженців застосовуватимуть різні процедури натуралізації залежно від муніципалітету.

За словами Енгельхарда Мазанке, директора Берлінського державного управління у справах імміграції, дані ринку праці свідчать, що приблизно третина працездатних українських біженців наразі працюють на посадах, які підлягають відрахуванням до системи соціального страхування.

"Це являє собою значний потенційний резерв людей, які бажають отримати громадянство в усій країні, і особливо в Берліні", — каже він.

Ян Шнайдер, керівник дослідницького відділу Експертної ради з інтеграції та міграції, констатує, що натуралізація за правом, отриманим безпосередньо зі статусу тимчасового захисту, виключена чинним законодавством.

Однак влада все ще може натуралізувати українців на власний розсуд. Перешкоди для цього іноді навіть нижчі, ніж для звичайної натуралізації.

Хоча натуралізація на розсуд держави задумана скоріше як "запасний варіант", її можна використати "в разі відсутності інших подальших правил для українців після закінчення терміну дії їхнього тимчасового захисту", зазначає видання з посиланням на посадовців.

У будь-якому разі в Німецькій асоціації міст вважають, що важливо, аби міста заздалегідь підготувалися до того, чи будуть і коли прийматися заяви про натуралізацію від біженців з України, оскільки в цьому відношенні правова визначеність "абсолютно необхідна".

Скільки українських біженців у Німеччині

Як пише Liga.net, станом на 9 березня 2026 року в Німеччині проживало загалом 1 340 362 українські біженці. Із них 349 520 чоловіків і 500 393 жінки віком від 18 до 63 років. За рік до цього в цій же віковій групі налічувалося 297 660 чоловіків.

Згідно з даними Федерального агентства зайнятості за січень 2026 року, у Німеччині зараз працюють 321 000 українців, які платять внески в систему соціального забезпечення.

Нагадаємо, більше половини українських біженців не повернуться додому навіть після завершення активної фази війни в країні. За оцінками ООН, у Європі до кінця 2029 року залишаться 56% від нинішньої кількості біженців з України