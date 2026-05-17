"Мир с уступками в Украине": 56% украинских беженцев не вернутся домой, — ООН

Большая половина украинских беженцев от общего количества останутся в Европе до конца 2029 года.

При условии достижения "хрупкого мира с уступками" миллионы украинцев не вернутся в страну. Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).

Война в Украине: три сценария развития событий прогнозируют в ООН

В ООН смоделировали три сценария до конца 2029 года: продолжение войны, "хрупкий мир с уступками" и победа Украины.

Согласно сценарию "хрупкого мира", если боевые действия прекращаются, но РФ сохраняет контроль над захваченными территориями, а временная защита для украинцев в ЕС завершается в марте 2027 года.

Даже в этом случае, по оценке UNHCR, в Европе останутся около 2,9 млн. украинцев — это 56% нынешних беженцев.

Відео дня

При условии продолжения войны в Европе останутся 99% украинских беженцев. Даже когда Украина победит, за границей, по расчетам ООН, останутся около 1,67 млн человек — примерно треть от общего количества беженцев, которые сейчас находятся за границей.

Также в докладе говорится, что больше всего украинцев останется в Германии — около 789 тысяч человек и в Польше — более 530 тысяч.

Кроме того, в ООН отмечают, что значительная часть украинцев уже глубоко интегрировалась в европейскую жизнь: дети ходят в местные школы, семьи работают. Поэтому многие семьи не видят условий для быстрого возвращения.

Также почти 60% трудоустроенных украинцев в Европе работают ниже своей квалификации, а их доходы в среднем примерно на 40% ниже, чем у местного населения.

В управлении ООН отдельно предупредили страны ЕС, что резкое прекращение временной защиты в 2027 году может вызвать хаос, перегрузить системы убежища и спровоцировать повторную миграцию внутри Европы.

В связи с этим ООН рекомендует странам ЕС готовить долгосрочные механизмы легализации пребывания украинцев, включая упрощенные ВНЖ и новые формы защиты.

Украинцы за границей: что известно

Напомним, что министр по делам миграции Ирландии Колм Брофи заявил, что новая стратегия размещения украинцев может оставить "одного-двух" беженцев без жилья, хотя большинство, по его словам, сможет найти жилье самостоятельно.

Также, в Германии ужесточили правила получения соцпомощи. Отныне базовые выплаты могут полностью отменить уже после первого отказа от подходящей работы без уважительной причины.

Кроме того, по словам посла Эстонии в Украине Аннели Кольк, с начала полномасштабной войны в страну прибыли около 89 тысяч украинцев, однако большинство из них впоследствии выехали. Сейчас в Эстонии остаются около 25 тысяч украинских граждан.