Украинцы массово уезжают из маленькой страны ЕС: посол назвала статистику

В правительстве Эстонии пытаются создать для украинцев, которые покинули свой дом из-за войны, максимально комфортные условия, рассказала дипломат.

За несколько лет, что продолжается полномасштабное вторжение РФ в Украину, большинство украинских беженцев, прибывших в Таллинн в начале войны, уже уехали из этой страны. Об этом в интервью "Главкому" рассказала чрезвычайный и полномочный посол Эстонии в Украине Аннели Кольк.

"В начале полномасштабного вторжения России к нам приехало 89 тысяч украинцев. Впоследствии часть из них вернулась обратно в Украину или переехала в другие европейские страны. Поэтому по состоянию на сейчас у нас остаются 25 тыс. украинских граждан", — рассказала о статистике посол.

Хотя дипломат прямо не ответила, почему почти три четверти украинцев покинули страну, но заверила, что правительство Эстонии пытается активно помогать беженцам из Украины, "чем только могут", чтобы обеспечить "надлежащие условия жизни".

В частности, Аннели Кольк рассказала об открытии в стране специальной школы для украинских детей, где обучение проходит по особому плану, который сочетает учебные программы Эстонии и Украины.

"Идея в том, чтобы они не теряли связь со своей культурой, историей и языком. Если они впоследствии вернутся в Украину, то смогут продолжить обучение у себя дома и не чувствовать, что было упущено время", — заявила Аннели Кольк.

Украинцы за границей: что известно

Украинка, по имени Екатерина рассказала о приеме беженцев в Германии. По ее словам, отношение к беженцам там с 2022 года сильно изменилось. Теперь почти нет лагерей, а выплаты иногда нужно ждать месяцами. В Instagram девушка (itskatyab) поделилась своими мыслями относительно иммиграции.

В частности, автор видео напомнила, что раньше люди попадали в "лагеря", где было большое количество людей из определенных органов, которые сразу помогали. Теперь нужно в обычном порядке взять "срок" в миграционную службу, ждать где-то полтора месяца, ведь количество лагерей очень сильно уменьшилось.

Украинцам, проживающим в Ирландии, будет предложен "пакет помощи" для возвращения домой, поскольку правительство планирует разорвать все контракты на размещение беженцев в течение года.

В правительстве страны выступают либо за прекращение директивы о временной защите, либо за альтернативу, при которой поддержку будут получать исключительно люди из наиболее пострадавших районов Украины, пишет The Times.

Также ранее Мерц заявил, что Берлин будет помогать возвращению в Украину мужчин призывного возраста.