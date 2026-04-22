Українці масово їдуть з маленької країни ЄС: посол назвала статистику

В уряді Естонії намагаються створити для українців, які покинули свій дім через війну, максимально комфортні умови, розповіла дипломатка.

За кілька років, що триває повномасштабне вторгнення РФ в Україні, більшість українських біженців, які прибули до Таллінну на початку війни, вже поїхали з цієї країни. Про це в інтерв'ю "Главкому" розповіла надзвичайний і повноважний посол Естонії в Україні Аннелі Кольк.

"На початку повномасштабного вторгнення Росії до нас приїхало 89 тисяч українців. Згодом частина з них повернулася назад в Україну або переїхала в інші європейські країни. Тож станом на зараз у нас залишаються 25 тис. українських громадян", — розповіла про статистику посол.

Хоча дипломатка прямо не відповіла, чому майже три чверті українців залишили країну, але запевнила, що уряд Естонії намагається активно допомагати біженцям з України, "чим тільки можуть", аби забезпечити "належні умови життя".

Зокрема, Аннелі Кольк розповіла про відкриття в країні спеціальної школи для українських дітей, де навчання проходить за особливим планом, який поєднує навчальні програми Естонії та України.

"Ідея в тому, щоб вони не втрачали зв'язок зі своєю культурою, історією та мовою. Якщо вони згодом повернуться в Україну, то зможуть продовжити навчання у себе вдома і не відчувати, що був згаяний час", — заявила Аннелі Кольк.

Українці за кордоном: що відомо

Українка, на ім'я Катерина розказала про прийом біженців у Німеччині. За її словами, ставлення до біженців там з 2022 року сильно змінилося. Тепер майже немає таборів, а виплати іноді потрібно чекати місяцями. В Instagram дівчина (itskatyab) поділилася своїми думками щодо імміграції.

Зокрема, авторка відео нагадала, що раніше люди потрапляли в "табори", де була велика кількість людей з певних органів, які одразу допомагали. Тепер потрібно у звичайному порядку взяти "термін" в міграційну службу, чекати десь півтора місяця, адже кількість таборів дуже сильно зменшилася.

Українцям, які проживають в Ірландії, буде запропоновано "пакет допомоги" для повернення додому, оскільки уряд планує розірвати всі контракти на розміщення біженців протягом року.

В уряді країни виступають або за припинення директиви про тимчасовий захист, або за альтернативу, за якої підтримку будуть отримувати виключно люди з найбільш постраждалих районів України, пише The Times.

Також раніше Мерц заявив, що Берлін допомагатиме поверненню до України чоловіків призовного віку.