"Квиток в пекло": українка розказала про прийом біженців у Німеччині (фото)

Українка на імʼя Катерина нещодавно переїхала в Німеччину, але ставлення до біженців там з 2022 року сильно змінилося.

Тепер майже немає таборів, а виплати іноді потрібно чекати місяцями. В Instagram дівчина (itskatyab) поділилася своїми думками щодо імміграції.

"Переїжджати до Німеччини у 22-му році і переїжджати до Німеччини зараз — це зовсім різні переїзди до Німеччини. Всі ми памʼятаємо, що коли наші люди приїжджали, тут була дуже велика кількість таборів, допомогу давали фактивно одразу. Тобі давали гроші на руки для того, щоб в тебе було за що поїсти", — почала Катерина.

Зокрема, авторка відео нагадала, що раніше люди потрапляли в "табори", де була велика кількість людей з певних органів, які одразу допомагали.

"Ти одразу навіть не знав, що ти заповнюєш, але в кінці ти отримував документи на руки. І це дуже сильно спрощувало задачу. Звичайно, що зараз так не працює", — каже українка.

За її словами, тепер потрібно у звичайному порядку взяти "термін" в міграційну службу, чекати десь півтора місяця, адже кількість таборів дуже сильно зменшилася.

"Зараз, коли ти їдеш в табір, ти їдеш в певні місця, де просто є змога зупинитися. Після табору тебе будуть направляти туди, де є місце, бо багато земель вже закриті", — зазначила українка.

А на виплати потрібно чекати інколи три-пʼять місяців.

Не платять виплати

"А деяким людям взагалі не платять виплати по року, і тобі потрібно закривати свої базові потреби. Від січня цього року ти не маєш права не проходити табір. Нам вдалося не проходити табір, бо в нас були люди, які нам допомагають", — зізналася Катерина.

Але зараз навіть знайома сімʼя в Німеччині "не допоможе".

"Ви не можете просто так жити в них. А табір — це дуже специфічне місце. Тому що там є не тільки українці, там є інші люди. Я думаю, що ви самі все розумієте", — каже дівчина.

Також, за словами авторки відео, вже відомо, що автоматично право на проживання в Німеччині нікому продовжувати не будуть.

"Імміграція — це складно. Всі ті, хто проходять цей шлях, ви круті", — резюмувала українка.

Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях українці подискутували щодо почутого:

"Переїзд у 22 сприймався багатьма як тимчасовий, на пару тижнів, чи місців, багато людей не планували залишатися, був хаос і нерозуміння, що де взагалі має відбуватися і на що є право. Переїзд у 25-26 роках це вже стратегічно прийняте рішення".

"А в чому крутизна…? Що ви кажете, ви круті… Ну звісно табори — це не 5-зірковий готель… Але Німеччина взагалі не повинна була приймати біженців і платити, але зробила це із солідарності, жалості і співчуття".

"Німеччина крута! Але там вигідно бути тільки біженцям або власникам концерну! Для всіх інших там соціальний концтабір інструкція і самий дешевий квиток в соціальне пекло!".

