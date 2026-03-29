Українка розповіла, чому втекла з Грузії: "Чомусь ніхто не каже" (фото)
Українка на імʼя Аріна пожила в Грузії пів року, але не змогла залишатися там довше через низку причин, які називає мінусами.
В Instagram дівчина показала, що саме їй не сподобалося в країні, через що навіть довелося поїхати звідти в Чехію.
"Неочевидні мінуси життя в Грузії, про які чомусь ніхто не каже. Я пожила там пів року і повернулася назад додому (в Чехію, — Ред.), але жити там все життя з моїми вподобаннями в їжі мені було б дуже важко", — каже Аріна.
Перший мінус — відсутність нормального мʼяса.
"Я не їм курку та свинину, а в Грузії, окрім них, майже нічого немає. Знайти свіжу індичку та качку для мене було ще те випробовування. І навіть якщо знаходила, коштувало це мʼясо як нирка", — зізналася авторка відео.
Другий мінус — довга та дорога доставка з України. За словами дівчини, один кілограм посилки коштував 2 тисячі гривень.
Третій мінус — мало продуктів для ЗСЖ-ників (ЗСЖ — здоровий спосіб життя).
"Максимум, що можна знайти, це безглютенове борошно", — каже українка.
Реакція мережі
У коментарях думки користувачів мережі кардинально розділилися:
- "Блін… Як раз збиралась переїжджати на літо. У мене абсолютно всі пункти з вашими співпадають".
- "Ви зараз прикалуєтесь, шо нема мʼяса окрім свинини чи курки. Є безліч магазинів мʼясних, де можна знайти різноманітне мʼясо. З готовкою в Сакартвело, всьо на ізі, не знаю де ви жили в Сакартвело. В Тбілісі в мене не було проблем з продуктами, і аналогічно з готовкою".
- "Ти в селі жила чи де? Оце вибісила через екран".
- "Я теж з України, але я біженець вже як з 2014, але живемо в Грузії вже стільки років, та ти права, тут дуже погано все і м'ясо, і багато таких. Інших предметів я досі дивуюся вже, скільки ми тут живемо? І люди погані теж не всі, але є".
