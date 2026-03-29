Українка розповіла, чому втекла з Грузії: "Чомусь ніхто не каже" (фото)

Українка на імʼя Аріна пожила в Грузії пів року, але не змогла залишатися там довше через низку причин, які називає мінусами.

В Instagram дівчина показала, що саме їй не сподобалося в країні, через що навіть довелося поїхати звідти в Чехію.

Українка втекла з Грузії

"Неочевидні мінуси життя в Грузії, про які чомусь ніхто не каже. Я пожила там пів року і повернулася назад додому (в Чехію, — Ред.), але жити там все життя з моїми вподобаннями в їжі мені було б дуже важко", — каже Аріна.

Перший мінус — відсутність нормального мʼяса.

"Я не їм курку та свинину, а в Грузії, окрім них, майже нічого немає. Знайти свіжу індичку та качку для мене було ще те випробовування. І навіть якщо знаходила, коштувало це мʼясо як нирка", — зізналася авторка відео.

Другий мінус — довга та дорога доставка з України. За словами дівчини, один кілограм посилки коштував 2 тисячі гривень.

Третій мінус — мало продуктів для ЗСЖ-ників (ЗСЖ — здоровий спосіб життя).

"Максимум, що можна знайти, це безглютенове борошно", — каже українка.

Українка пожила в Грузії пів року Фото: Instagram

Українка втекла з Грузії Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях думки користувачів мережі кардинально розділилися:

"Блін… Як раз збиралась переїжджати на літо. У мене абсолютно всі пункти з вашими співпадають".

"Ви зараз прикалуєтесь, шо нема мʼяса окрім свинини чи курки. Є безліч магазинів мʼясних, де можна знайти різноманітне мʼясо. З готовкою в Сакартвело, всьо на ізі, не знаю де ви жили в Сакартвело. В Тбілісі в мене не було проблем з продуктами, і аналогічно з готовкою".

"Ти в селі жила чи де? Оце вибісила через екран".

"Я теж з України, але я біженець вже як з 2014, але живемо в Грузії вже стільки років, та ти права, тут дуже погано все і м'ясо, і багато таких. Інших предметів я досі дивуюся вже, скільки ми тут живемо? І люди погані теж не всі, але є".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українець прилетів до Грузії, але його одразу затримали в аеропорту. Через начебто український паспорт юнаку довелося пройти додаткову перевірку.

Українка розкрила ціни на продукти в Польщі у 2026 році.

Крім того, жінка попередила, як потрібно поводитися з хлібом у Польщі, щоб не заплатити штраф у майже 6 тисяч гривень.