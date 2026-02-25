Підтримайте нас RU
Дівчина порівняла ціни на продукти в Польщі та Україні: "Давно помітила це" (фото)

Українка розкрила ціни на продукти в Польщі
Українка порівняла ціни в Польщі | Фото: колаж Фокус

Українка на імʼя Богдана розповіла про ціни на продукти в Польщі у 2026 році. Щось дорожче, ніж в Україні, а щось майже за таку саму ціну.

Дівчина провела в Instagram екскурсію супермаркетом, який також є в Україні, для чистоти експерименту.

Ціни на продукти в Польщі

"А що по цінам на продукти в Польщі? Дешевше чи дорожче? Йдемо перевіряти. Для чистоти експерименту обираю "Ашан", бо він є і там, і там. І якщо ви думали, що тут дешевше, то…" — почала свою розповідь авторка відео.

  • Кока-кола 1,5 л — 106 грн (в Україні близько 50-60 грн).

"Ладно, тепер йдемо до немажорних продуктів. Беру велику сметану — 58 грн. Те саме, що в Україні. А звичайне молоко коштує — 47, 53 грн. Теж плюс-мінус те саме. Але мене більше дивує, що воно все стоїть в упаковках і треба самому його виколупувати", — помітила Богдана.

Мʼясо дорожче — куряча грудка 350 грн за кг, тоді як в Україні — 250.

Різні яйця в Польщі

"А от з яйцями тут взагалі прикол. Окрім того, що є яйця різного розміру — м, л. Тут яйця ще й діляться на: "знесла курка, яка була лише в сараї" і "знесла курка, яка була в сараї і виходила на вулицю". Десять яєць середнього розміру від звичайної курки — 126 грн. А від "вільної" — 145", — розповіла Богдана.

В Україні десяток яєць обійдеться в близько 70-80 грн.

  • Картопля мита — 100 грн за 2,5 кг.
  • Немита — 18 грн за кг.
  • Капустина — 25 грн за кг.
  • Багет — 30-40 грн.
  • Половинка литовського хліба — 120 грн.
  • Апельсиновий сік — 100 грн.
  • Томатна паста — 42 грн.
  • Яблука — 60 грн за кг.

"Я одна думала чогось, що в Польщі дешевші продукти?" — запитала Богдана.

Реакція мережі

У коментарях українці подискутували на почуту тему:

  • "Ви забули згадати про мінімальну зп в Україні і мінімальну зп в Польщі, я вже про пенсії не кажу".
  • "Мʼясо дорожче і не смачне (мені все таке штучне, особливо ребра, я часто купляю у фермерських магазах".
  • "Їмо, щоб працювати, працюємо, щоб їсти".
  • "Навіть у воєнний час, в час кризи і безнадії у Європі все одно дорожче, ніж в нас. Вже давно помітила це".
  • "І про головне, в Україні мінімальна зарплата 8647 грн і в Польщі 4666 злотих~56000 грн".

