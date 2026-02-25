Дівчина порівняла ціни на продукти в Польщі та Україні: "Давно помітила це" (фото)

Українка на імʼя Богдана розповіла про ціни на продукти в Польщі у 2026 році. Щось дорожче, ніж в Україні, а щось майже за таку саму ціну.

Дівчина провела в Instagram екскурсію супермаркетом, який також є в Україні, для чистоти експерименту.

Ціни на продукти в Польщі

"А що по цінам на продукти в Польщі? Дешевше чи дорожче? Йдемо перевіряти. Для чистоти експерименту обираю "Ашан", бо він є і там, і там. І якщо ви думали, що тут дешевше, то…" — почала свою розповідь авторка відео.

Кока-кола 1,5 л — 106 грн (в Україні близько 50-60 грн).

"Ладно, тепер йдемо до немажорних продуктів. Беру велику сметану — 58 грн. Те саме, що в Україні. А звичайне молоко коштує — 47, 53 грн. Теж плюс-мінус те саме. Але мене більше дивує, що воно все стоїть в упаковках і треба самому його виколупувати", — помітила Богдана.

Відео дня

Мʼясо дорожче — куряча грудка 350 грн за кг, тоді як в Україні — 250.

Кока-кола 1,5 л — 106 грн Фото: Instagram

Куряча грудка за 350 грн Фото: Instagram

Є мита та немита картопля Фото: Instagram

Різні яйця в Польщі

"А от з яйцями тут взагалі прикол. Окрім того, що є яйця різного розміру — м, л. Тут яйця ще й діляться на: "знесла курка, яка була лише в сараї" і "знесла курка, яка була в сараї і виходила на вулицю". Десять яєць середнього розміру від звичайної курки — 126 грн. А від "вільної" — 145", — розповіла Богдана.

В Україні десяток яєць обійдеться в близько 70-80 грн.

Картопля мита — 100 грн за 2,5 кг.

Немита — 18 грн за кг.

Капустина — 25 грн за кг.

Багет — 30-40 грн.

Половинка литовського хліба — 120 грн.

Яйця в Польщі мають різні підвиди Фото: Instagram

Молочна продукція Фото: Instagram

Апельсиновий сік — 100 грн.

Томатна паста — 42 грн.

Яблука — 60 грн за кг.

"Я одна думала чогось, що в Польщі дешевші продукти?" — запитала Богдана.

Реакція мережі

У коментарях українці подискутували на почуту тему:

"Ви забули згадати про мінімальну зп в Україні і мінімальну зп в Польщі, я вже про пенсії не кажу".

"Мʼясо дорожче і не смачне (мені все таке штучне, особливо ребра, я часто купляю у фермерських магазах".

"Їмо, щоб працювати, працюємо, щоб їсти".

"Навіть у воєнний час, в час кризи і безнадії у Європі все одно дорожче, ніж в нас. Вже давно помітила це".

"І про головне, в Україні мінімальна зарплата 8647 грн і в Польщі 4666 злотих~56000 грн".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Богдана поділилася досвідом відпочинку на Балі. Казкова Індонезія насправді приховує в собі й низку нюансів, до яких варто бути готовими зарання.

Українка скупилася на балійському базарі фруктами за 200 гривень.

Крім того, українець, який живе в Іспанії, провів соціальний експеримент. Він перевірив ціни на продукти в одному з найкращих тамтешніх супермаркетів, щоб накрити святковий стіл.