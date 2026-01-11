"Очі полізли на лоба": чоловік показав ціни у супермаркетах Іспанії (фото)

Українець, який живе в Іспанії, провів соціальний експеримент. Він перевірив ціни на продукти в одному з найкращих тамтешніх супермаркетів, щоб накрити святковий стіл.

Своїми висновками блогер, якого звуть Артур, поділився на сторінці в TikTok, зібравши десятки тисяч переглядів, безліч вподобайок, коментарів та репостів. Фокус звернув увагу на цей ролик.

"Починаємо ми з яблук, які коштують 2,29 євро (115 грн за кг), далі беремо картоплю, яка коштує 4,47 євро, тобто 224 грн за 3 кг (75 грн за 1 кг). Цибуля тут продається в сітках по 4 штуки. Можна знайти й на вагу, але це значно рідше. Коштує вона 2,25 євро або 113 грн (за кг)", — розповідає блогер.

Ціни на продукти в Іспанії

Продукти в Іспанії

Після цього Артур продовжив свій список, починаючи з фруктів:

Виноград (без кісточок), пів кілограма коштує 3,50 євро (175).

Лохина — пів кілограма за 5,95 євро (300 грн).

Кріп та петрушка — 1,49 євро (75 грн).

Грецький йогурт — 6,35 євро за кг (317 грн).

Сітка з мандаринами — 2,29 євро (114 грн).

Огірки — 2,39 євро за кг (114 грн).

Індичка — 119,99 євро за майже 6 кг (6000 грн).

Яловичий фарш — 6,99 євро за 350 г (350 грн).

Філе курки — 9,78 євро за 1,5 кг (500 грн).

Кола — 4 євро за 4 л (200 грн).

Сир — 3,28 євро за пачку. Зі знижкою (3 пачки по ціни 2) виходить 240 грн за 210 г.

Панеттоне на десерт — 30 євро (1500 грн).

Відгуки глядачів

"За це все у нас вийшло 214 євро або 10 712 грн… Будь-який іспанець може собі дозволити витратити 200 євро на святковий стіл", — підсумував блогер.

"Це майже найдорожчий маркет Іспанії. Є дешевше Aldi, Lidl, Mercadona", — зауважив один з глядачів. Інший додав: "У Києві на ці гроші можна купити таких два візки з таким найбільшим вибором".

Коментарі користувачів мережі Фото: TikTok

"Нічого собі, очі полізли на лоба", — написав ще хтось.

"Кола, огірки дешевші, ніж в Україні. Яблука влітку так і коштували в Україні 100-120 грн. Мандарини цього року на Новий рік напрочуд дешевші, але в не сезон так і коштують — в районі 100-120 грн. Філе курки у нас 250 грн за 1 кг. Але ціни на м'ясо стабільно зростають. І це при середній зарплаті в Україні 500-600 євро", — підсумував наступний учасник обговорення.

