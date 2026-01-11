"Глаза полезли на лоб": мужчина показал цены в супермаркетах Испании (фото)

Украинец, который живет в Испании, провел социальный эксперимент. Он проверил цены на продукты в одном из лучших тамошних супермаркетов, чтобы накрыть праздничный стол.

Своими выводами блогер, которого зовут Артур, поделился на странице в TikTok, собрав десятки тысяч просмотров, множество лайков, комментариев и репостов. Фокус обратил внимание на этот ролик.

"Начинаем мы с яблок, которые стоят 2,29 евро (115 грн за кг), далее берем картофель, который стоит 4,47 евро, то есть 224 грн за 3 кг (75 грн за 1 кг). Лук здесь продается в сетках по 4 штуки. Можно найти и на вес, но это значительно реже. Стоит он 2,25 евро или 113 грн (за кг)", — рассказывает блогер.

Цены на продукты в Испании

Продукты в Испании

После этого Артур продолжил свой список, начиная с фруктов:

Виноград (без косточек), пол килограмма стоит 3,50 евро (175).

Голубика — полкилограмма за 5,95 евро (300 грн).

Укроп и петрушка — 1,49 евро (75 грн).

Греческий йогурт — 6,35 евро за кг (317 грн).

Сетка с мандаринами — 2,29 евро (114 грн).

Огурцы — 2,39 евро за кг (114 грн).

Индейка — 119,99 евро за почти 6 кг (6000 грн).

Говяжий фарш — 6,99 евро за 350 г (350 грн).

Филе курицы — 9,78 евро за 1,5 кг (500 грн).

Кола — 4 евро за 4 л (200 грн).

Сыр — 3,28 евро за пачку. Со скидкой (3 пачки по цене 2) получается 240 грн за 210 г.

Панеттоне на десерт — 30 евро (1500 грн).

Отзывы зрителей

"За это все у нас получилось 214 евро или 10 712 грн... Любой испанец может себе позволить потратить 200 евро на праздничный стол", — подытожил блогер.

"Это почти самый дорогой маркет Испании. Есть дешевле Aldi, Lidl, Mercadona", — отметил один из зрителей. Другой добавил: "В Киеве на эти деньги можно купить таких две тележки с таким самым большим выбором".

Комментарии пользователей сети Фото: TikTok

"Ничего себе, глаза полезли на лоб", — написал еще кто-то.

"Кола, огурцы дешевле, чем в Украине. Яблоки летом так и стоили в Украине 100-120 грн. Мандарины в этом году на Новый год удивительно дешевле, но в не сезон так и стоят — в районе 100-120 грн. Филе курицы у нас 250 грн за 1 кг. Но цены на мясо стабильно растут. И это при средней зарплате в Украине 500-600 евро", — подытожил следующий участник обсуждения.

