Дівчина показала, що купила на Балі за 200 грн: в Україні в рази дорожче (фото)

Українка скупилася на балійському базарі фруктами. За 200 гривень вона отримала чималий набір продуктів, до того ж деякі з них екзотичні і в Україні коштують набагато дорожче.

У своєму Instagram Богдана показала, як пройшов її мінішопінг на базарчику на острові, який доволі відомий у всьому світі.

Ціни на Балі

"Скільки фруктів я зможу купити на 200 гривень на балійському базарі? Йдемо перевіряти. Першим ділом йду вибирати авокадо. І вони тут дуже великі. Якщо ви раптом не зрозуміли, наскільки великі, то розміром з мою голову. Таке величезне я буду їсти цілий тиждень. Тому беру поменше за 22 гривні", — розповіла авторка відео.

Авокадо на базарі Фото: Instagram

Драгонфрут (пітахая), яка в Україні коштує близько 400 грн, тут вийшла лише 35 грн.

Драгонфрут (пітахая) Фото: Instagram

"Далі я побачила такі невеликі ананасики. І один обійшовся в 25 гривень. Куди на Балі і без манго — 19 гривень з штучку. Обовʼязково беремо кокос і так він виглядає на пальмі, а так він виглядає на базарі", — розповіла Богдана.

Ананас обійшовся в 25 гривень Фото: Instagram

Манго за 19 грн Фото: Instagram

Кокоси на пальмі Фото: Instagram

Продавці чистять кокоси Фото: Instagram

Кокос за 37 гривень Фото: Instagram

Якщо ви хочете купити кокос, його вам обрубують, обрізають — згодом робите в ньому дирочку і можна пити просто з нього. Коштує таке задоволення 37 гривень.

"Ще беру виноград. І, до речі, тут можна зустріти таку подружку. Вона теж винограду хоче. Дві гілочки — 35 грн", — розповіла українка.

Тварини на базарі Фото: Instagram

Виноград за 35 гривень Фото: Instagram

Вʼязка бананів обійшлася в 32 гривні.

Банани на Балі продають вʼязками Фото: Instagram

"І отака поляна в мене вийшла на бюджет 200 гривень", — резюмувала авторка ролика.

Фрукти на Балі за 200 гривень Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях користувачі мережі здивувалися доволі низьким цінам на продукти:

"Чисто ніби в Україні у 2018 році закупилась".

"Маленькі ананасіки зазвичай такі солоденькі. Аж захотілось".

"А я вчора два огірка за 70 грн купила".

"Тим часом в Україні ананасик 350, кілограм міні бананів 400 гривень".

"У нас 1 ананас 200 грн буде, і то по акції".

