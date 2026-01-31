Дівчина показала, що купила на Балі за 200 грн: в Україні в рази дорожче (фото)
Українка скупилася на балійському базарі фруктами. За 200 гривень вона отримала чималий набір продуктів, до того ж деякі з них екзотичні і в Україні коштують набагато дорожче.
У своєму Instagram Богдана показала, як пройшов її мінішопінг на базарчику на острові, який доволі відомий у всьому світі.
Ціни на Балі
"Скільки фруктів я зможу купити на 200 гривень на балійському базарі? Йдемо перевіряти. Першим ділом йду вибирати авокадо. І вони тут дуже великі. Якщо ви раптом не зрозуміли, наскільки великі, то розміром з мою голову. Таке величезне я буду їсти цілий тиждень. Тому беру поменше за 22 гривні", — розповіла авторка відео.
Драгонфрут (пітахая), яка в Україні коштує близько 400 грн, тут вийшла лише 35 грн.
"Далі я побачила такі невеликі ананасики. І один обійшовся в 25 гривень. Куди на Балі і без манго — 19 гривень з штучку. Обовʼязково беремо кокос і так він виглядає на пальмі, а так він виглядає на базарі", — розповіла Богдана.
Якщо ви хочете купити кокос, його вам обрубують, обрізають — згодом робите в ньому дирочку і можна пити просто з нього. Коштує таке задоволення 37 гривень.
"Ще беру виноград. І, до речі, тут можна зустріти таку подружку. Вона теж винограду хоче. Дві гілочки — 35 грн", — розповіла українка.
Вʼязка бананів обійшлася в 32 гривні.
"І отака поляна в мене вийшла на бюджет 200 гривень", — резюмувала авторка ролика.
Реакція мережі
У коментарях користувачі мережі здивувалися доволі низьким цінам на продукти:
- "Чисто ніби в Україні у 2018 році закупилась".
- "Маленькі ананасіки зазвичай такі солоденькі. Аж захотілось".
- "А я вчора два огірка за 70 грн купила".
- "Тим часом в Україні ананасик 350, кілограм міні бананів 400 гривень".
- "У нас 1 ананас 200 грн буде, і то по акції".
