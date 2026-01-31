Підтримайте нас RU
Дівчина показала, що купила на Балі за 200 грн: в Україні в рази дорожче (фото)

Українка скупилася фруктами на базарі на Балі за 200 гривень
Українка скупилася на балійському базарі | Фото: колаж Фокус

Українка скупилася на балійському базарі фруктами. За 200 гривень вона отримала чималий набір продуктів, до того ж деякі з них екзотичні і в Україні коштують набагато дорожче.

У своєму Instagram Богдана показала, як пройшов її мінішопінг на базарчику на острові, який доволі відомий у всьому світі.

Ціни на Балі

"Скільки фруктів я зможу купити на 200 гривень на балійському базарі? Йдемо перевіряти. Першим ділом йду вибирати авокадо. І вони тут дуже великі. Якщо ви раптом не зрозуміли, наскільки великі, то розміром з мою голову. Таке величезне я буду їсти цілий тиждень. Тому беру поменше за 22 гривні", — розповіла авторка відео.

авокадо балі
Авокадо на базарі
Фото: Instagram

Драгонфрут (пітахая), яка в Україні коштує близько 400 грн, тут вийшла лише 35 грн.

Драгонфрут (пітахая)
Драгонфрут (пітахая)
Фото: Instagram

"Далі я побачила такі невеликі ананасики. І один обійшовся в 25 гривень. Куди на Балі і без манго — 19 гривень з штучку. Обовʼязково беремо кокос і так він виглядає на пальмі, а так він виглядає на базарі", — розповіла Богдана.

Відео дня
фрукти на балі
Ананас обійшовся в 25 гривень
Фото: Instagram
фрукти на балі
Манго за 19 грн
Фото: Instagram
Кокоси на пальмі
Кокоси на пальмі
Фото: Instagram
Продавці чистять кокоси
Продавці чистять кокоси
Фото: Instagram
Кокос за 37 гривень
Фото: Instagram

Якщо ви хочете купити кокос, його вам обрубують, обрізають — згодом робите в ньому дирочку і можна пити просто з нього. Коштує таке задоволення 37 гривень.

"Ще беру виноград. І, до речі, тут можна зустріти таку подружку. Вона теж винограду хоче. Дві гілочки — 35 грн", — розповіла українка.

фрукти на базарі
Тварини на базарі
Фото: Instagram
фрукти на балі
Виноград за 35 гривень
Фото: Instagram

Вʼязка бананів обійшлася в 32 гривні.

Банани на Балі
Банани на Балі продають вʼязками
Фото: Instagram

"І отака поляна в мене вийшла на бюджет 200 гривень", — резюмувала авторка ролика.

фрукти на балі
Фрукти на Балі за 200 гривень
Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях користувачі мережі здивувалися доволі низьким цінам на продукти:

  • "Чисто ніби в Україні у 2018 році закупилась".
  • "Маленькі ананасіки зазвичай такі солоденькі. Аж захотілось".
  • "А я вчора два огірка за 70 грн купила".
  • "Тим часом в Україні ананасик 350, кілограм міні бананів 400 гривень".
  • "У нас 1 ананас 200 грн буде, і то по акції".

