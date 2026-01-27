Готель за 50 грн: українка розповіла про три найдешевші країни (фото)
Українка на імʼя Ірина відвідала Камбоджу, Вʼєтнам та Албанію — країни, які славляться своєю дешевизною. Там можна поїсти за 1-2 євро.
У своєму Instagram Ірина показала кадри з поїздок у найдешевші країни та розповіла, які там насправді ціни.
Ціни у Вʼєтнамі
"Топ-3 найдешевші країни, в яких ми були. Ви стовідсотково про це чули, і я підтверджую, що Вʼєтнам дійсно одна з найдешевших країн у світі. Booking каже, що за 1 євро (50 грн) тут навіть можна зняти готель зі сніданком. Але якщо серйозно — адекватний номер — біля 15 євро залежно від міста і сезону. Не знаю, в чому прикол, але тут дуже дешеві квіти і кава", — розповіла українка.
Овочі, фрукти і місцеві страви по 1-2 євро. Оренда байка на добу — 6 євро.
"Здається, що це все дуже дешево, але уявіть, що я знайшла країну ще дешевшу, ніж Вʼєтнам", — заінтригувала авторка відео.
Камбоджа: ціни
"Камбоджа це як портал в минуле, бо де ще можна поїсти в кафе за 2 долари. За один — випити коктейль. Зробити масаж за 5 доларів, а за 10 навіть орендувати тут-тук з водієм на цілий день", — розповіла Ірина.
Втім, летіти туди дуже довго і дорого.
Албанія: ціни
За словами туристки, там тепло, нереальна природа і дуже дешево. Квитки з України обійдуться в 5 тисяч грн.
Готель з видом на море — 30 євро.
Середній чек в закладі — 10 євро на людину.
Реакція мережі
У коментарях користувачі мережі відреагували на побачене та почуте:
- "Я б ще до дешевих додала Колумбію, Кубу і Латвію. Єдине, доїхати з України не дуже дешево в перших дві".
- "І люди там дуже добрі та дружелюбні".
- "Цікаво про Албанію".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Ірина раніше відвідала Камбоджу та поділилася своїми враженнями від країни, назвавши її найбіднішою та найдешевшою.
- Українка на імʼя Єлизавета поділилася досвідом дороговартісної подорожі на острів Балі, де вона відпочивала разом з мамою.
Крім того, туристка розповіла, що вона побачила цікавого в Празі. Там буквально можна скупатися в пиві.