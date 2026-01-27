Готель за 50 грн: українка розповіла про три найдешевші країни (фото)

Українка на імʼя Ірина відвідала Камбоджу, Вʼєтнам та Албанію — країни, які славляться своєю дешевизною. Там можна поїсти за 1-2 євро.

У своєму Instagram Ірина показала кадри з поїздок у найдешевші країни та розповіла, які там насправді ціни.

Ціни у Вʼєтнамі

"Топ-3 найдешевші країни, в яких ми були. Ви стовідсотково про це чули, і я підтверджую, що Вʼєтнам дійсно одна з найдешевших країн у світі. Booking каже, що за 1 євро (50 грн) тут навіть можна зняти готель зі сніданком. Але якщо серйозно — адекватний номер — біля 15 євро залежно від міста і сезону. Не знаю, в чому прикол, але тут дуже дешеві квіти і кава", — розповіла українка.

Овочі, фрукти і місцеві страви по 1-2 євро. Оренда байка на добу — 6 євро.

"Здається, що це все дуже дешево, але уявіть, що я знайшла країну ще дешевшу, ніж Вʼєтнам", — заінтригувала авторка відео.

Відпочинок у Вʼєтнамі Фото: Instagram

Камбоджа: ціни

"Камбоджа це як портал в минуле, бо де ще можна поїсти в кафе за 2 долари. За один — випити коктейль. Зробити масаж за 5 доларів, а за 10 навіть орендувати тут-тук з водієм на цілий день", — розповіла Ірина.

Втім, летіти туди дуже довго і дорого.

У Камбоджі можна поїсти за 2 долари Фото: Instagram

Албанія: ціни

За словами туристки, там тепло, нереальна природа і дуже дешево. Квитки з України обійдуться в 5 тисяч грн.

Готель з видом на море — 30 євро.

Середній чек в закладі — 10 євро на людину.

В Албанії можна поїсти за 10 євро Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях користувачі мережі відреагували на побачене та почуте:

"Я б ще до дешевих додала Колумбію, Кубу і Латвію. Єдине, доїхати з України не дуже дешево в перших дві".

"І люди там дуже добрі та дружелюбні".

"Цікаво про Албанію".

