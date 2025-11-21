Українка розповіла про найдешевшу і найбіднішу країну: "Так цікаво і страшно" (фото)

Українка на імʼя Ірина відвідала Камбоджу та поділилася своїми враженнями від країни, назвавши її найбіднішою та найдешевшою. Попри складну історію, люди там дуже добрі.

Ірина показала кадри з Камбоджі у своєму Instagram. Там доволі бюджетно можна відпочити, проте є свої нюанси.

Найдешевша країна

"Це сама бідна і дешева країна, в якій я була. Тут можна поїсти за один долар і жити за 10 на день. Але за цією "дешевизною" страшна історія, яку мало хто знає. Всього 50 років тому США скинули на цю країну понад пів мільйона бомб. Більшість з них досі не розірвалися. Ця країна залишається однією з найбільш замінованих у світі. Біди здалось замало, тож влада цієї країни просто знищила четверту частину свого ж населення. А це біля 2 млн людей", — розповіла українка.

Ірина додала, що навіть після всього пережитого Камбоджа потрохи піднімається, бо тут живуть одні з найдобріших людей, які досі не мають змоги вибратися з цієї бідності.

В описі відео жінка детальніше розповіла, що в 1960–70-х роках тривала В’єтнамська віна, у якій Північний В’єтнам (комуністи) воював проти Південного В’єтнаму, який підтримували США. Камбоджа офіційно оголосила нейтралітет, але в її прикордонних джунглях переховувалися комуністичні сили В’єтнаму. США вирішили, що ці укриття — загроза для їхніх сил, тому почали таємну бомбардувальну кампанію на території Камбоджі.

Камбоджа Фото: Instagram

А в 1975 році в Камбоджі до влади прийшов режим Червоних кхмерів на чолі з Пол Потом. Вони мріяли створити "ідеальне аграрне суспільство" — без освіти, грошей, релігії й міст. За 4 роки правління було вбито майже 2 мільйони людей — за те, що мали вищу освіту, носили окуляри або просто "не вписувалися" в нову систему.

Камбоджа має складну історію Фото: Instagram

Реакція людей

У коментарях українці відреагували на історію Ірини, дехто навіть посперечався:

"Капець, так цікаво і страшно".

"Я думала, у нас найбільш замінована територія після окупації. Але від цього не легше. Якби всі люди подорожували, то їм би не було коли воювати".

"Це не американці бомби скинули, а Пол Пот замінував країну по кордонах, щоб люди не тікали з підневільних робіт по вирощуванню рису без житла, медицини, води і іжі. І щоб не вертались додому в міста, підірвав і повністю знищив столицю Пхном Пень".

Камбоджа Фото: Instagram

